Новолуние 15 ноября: как правильно загадать желания, чтобы они сбылись

Загадывать желания нужно в канун рождения новой луны

В воскресенье, 15 ноября, утром в 07:07 по киевскому времени родится новая луна. Именно в канун новолуния наиболее удачное время, чтобы мечтать и желать. Какие ритуалы в новолуние помогут реализовать ваши желания – рассказала прогнозист-таролог Ольга Соломка.

Эксперт в комментарии OBOZREVATEL назвала новолуние лучшим днем для планирования следующего периода. Также Соломка считает этот день важным для расстановки приоритетов и выбора направления.

По ее мнению, заниматься загадыванием желаний нужно не только на Новый год, но каждый месяц.

"Для этого существует несколько ритуалов, позволяющих, во-первых, научиться формулировать для себя задачи, желания, планы – называйте как хотите то, чего хотите достичь. А во-вторых, постоянно прокручивать их в голове, придавать им своей энергии", – отметила Ольга.

В канун рождения новой Луны нужно написать список с желаниями на следующий месяц. Важным условием является то, что эти желания должны быть реалистичными и реализуемыми за этот промежуток времени. Таролог подчеркнула, что вы можете составить просто план на ближайшие четыре недели.

"Лучше, чтобы это были разноплановые желания, касающиеся важнейших аспектов вашей жизни: здоровья, семьи, работы, денег, обучения, увлечений и тому подобного. С вполне конкретными запросами. Не "хочу много денег", а "нахожу дополнительную работу с зарплатой от и до" или "начинаю свой бизнес по плетению ковриков для кошек, который приносит мне столько-то", – добавила эксперт.

Желания сами по себе не выполнятся, подчеркивает эксперт, поэтому для их реализации нужно прикладывать усилия. В противном случае список кладется в далекий ящик.

"Конечно, самостоятельно отслеживать свои шаги и подгонять себя – очень сложно. Поэтому советую найти себе коллегу, партнера, с которым можно было бы взаимно делиться планами и отслеживать их выполнение, назначив самому себе награды за достижения и наказания за нарушения", – подытожила Ольга Соломка.

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