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Новолуние в октябре 2021: кому сильно повезет, а кто в опасности

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Вторник 05 октября 2021 21:02
Новолуние в октябре 2021: кому сильно повезет, а кто в опасности Фото: новолуние в октябре (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Новолуние в Весах наступит 6 октября, и этот период способен обеспечить потенциал для решения разноплановых задач в сфере бизнеса и проблем личного характера, будет способствовать расширению полезных контактов. При этом важно понимать, что кроме позитивных моментов есть риск возникновения и неожиданных неприятностей.

Об этом Lite рассказала известный астролог Арина Артуровна.

Эксперт отметила, что грядущий период новолуния - это самое подходящее время для тематических вечеринок, светских раутов, сейшенов и других мероприятий культурного и общественного направления. Здесь уместно все: театры, посещение выставок и инсталляций, занятие творчеством.

Такая разноплановость обусловлена особым периодом, когда отмечается обострение восприимчивости к красоте, объяснила астролог.

Также новолуние в Весах - это обязательно появление новых нужных контактов, причем не только в бизнесе. Это благоприятные условия для создания новых партнерских кругов и настройки на продуктивные переговоры.

В личном плане также ожидаются позитивные моменты. Улучшить атмосферу при любых обстоятельствах помогут неизменные атрибуты лирики - ароматические свечи, легкое вино, классическая музыка, коробка хороших конфет. Семейным следует уделить времени детям - немного больше, чем обычно.

По словам специалиста, здоровье тут не вызывает никаких опасений, а единственной рекомендацией является как можно больше гулять на свежем воздухе. Впрочем, от загородных поездок и пикников пока лучше всего максимально воздержаться.

Присутствует вполне неплохой потенциал для:

  • занятий искусством или хендмейдом: живопись, хеппенинг, боди-арт, прочее, а также мыловарение, декупаж, квиллинг, пэчворк, многое другое;
  • спортивных занятий: бег, плавание, фитнес;
  • успешного завершения давно начатых дел, которые "тянутся" уже очень долго;
  • продуктивной работе в тандеме со своими старыми бизнес- партнерами;
  • общественной работы: посещение клуба, участие в акциях благотворительных организаций и так далее;
  • новых знакомств, с дальнейшей перспективой взаимовыгодного сотрудничества;
  • отдыха в теплых странах или треккинга по неизведанным окрестностям;
  • создания нового дизайна внутреннего пространства: покупка текстиля, произведений искусства, кардинально новых осветительных приборов в соответствии с трендами стилистики интерьера;
  • возвращения старых долгов, на получение которых даже уже и не надеялись.

"При этом достаточно опасным моментом в жизни может стать возникновение на ровном месте сложных интриг, споров, возможность попадания под влияние недостойных людей", - обратила внимание астролог.

Напомним, ранее Арина Артуровна назвала знаки Зодиака, которым грозят большие проблемы со здоровьем в октябре 2021-го.

Добавим, что перед этим астролог также рассказала, что ждет каждый знак Зодиака в октябре.

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