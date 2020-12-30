Новый год в ресторане во время карантина: топ лучших мест Киева с ценами
Новый год 2021 уже на пороге, и многие традиционно отпразднуют его дома. А для тех, кто хочет развеяться и встретить год Быка в приятной компании друзей и близких, рестораны и клубы Киева предлагают праздничное меню и приятную атмосферу. Тем более, что заведениям разрешили работать до 7 часов утра 1 января!
Где встретить новый 2021 год в Киеве, во сколько это обойдется, как забронировать столики, и чем вас вкусно накормят и напоят 31 декабря - читайте в нашем большом предпраздничном материале.
Веранда на Днепре (Набережное шоссе, 11а)
31 декабря ресторан приглашает гостей отпраздновать Новый Год с грандиозной программой и угощением. Ресторан расположен в Наводницком парке, откуда видны все достопримечательности столицы.
Шеф-повар ресторана Сергей Башинский будет удивлять специальным новогодним меню: блюда из органического мяса и рыбы, деликатесные морепродукты, авторские закуски и салаты. Организаторы обещают массу положительных впечатлений, музыкальные перформансы и роскошный фейерверк.
На первой палубе корабля-ресторана с 20:00 гостей ждет виртуозная игра на рояле, тематическая фотозона, фокусы от иллюзиониста, а также розыгрыш ценных призов. С 22:00 - выступление вокалистки ANNA HODOROVSKAYA и ELTON KIPATON. После праздничного фейерверка музыкальную программу продолжат ANASTASIYA GROSHKO и DJ DIRESH.
На второй палубе (начало в 21:00) подарит лучшие кавер-хиты ANASTASIYA GROSHKO. После новогоднего фейерверка красочное шоу подарят гостям BANGLADESH ORCHESTRA, шоу-балет DIVKI PROJECT, SLAVA OX, VOVA SPAS и DJ STANISLAVSKY.
Ведущими вечера станут Роман Мелкий и Дмитрий Антонов.
Резерв столика по телефону: 068 400 98 98.
Стоимость: 6 500 грн.
ESHAK (ул. Большая Васильковская, 85/87)
В Новый год 31 декабря с 20:00 в ресторане ESHAK предлагают танцевать под любимые хиты от кавер-группы Rubtsova Band и DJ Leo. В праздничной программе участвуют аниматоры и ведущие с конкурсами. Также запланировано магическое шоу от иллюзиониста. В полночь на празднике появятся Дед Мороз и Снегурочка, а в заведении разыграют главный подарок - iPhone 12.
Отметим, что ESHAK завоевал свою популярность, в том числе благодаря восточной кухне. Здесь подают плов, лагман, шаурму, сочную баранину, манты, самсу и шурпу. Иногда блюда абсолютно аутентичные, иногда слегка адаптированные под европейский вкус.
Интерьер ресторана ESHAK на Большой Васильковской
Резерв столиков по телефону: 068 679 88 82
Стоимость:
- терраса - 1 500 грн;
- каминный зал - 1 700 грн;
- картинный зал - 1 800 грн и 2 500 грн;
- VIP 1 этаж - 2 000 грн;
- VIP 2 этаж - 3 000 грн.
Кстати, в другом ресторане ESHAK - тот, что на Маршала Конева, 10/1 - планируют встретить 2021 год на вечеринке в стиле 90-х. Здесь готовят самые горячие хиты от DJ, вокал от Nati Reznik, а также выступление шоу-балета и иллюзиониста. Развлекать гостей будет ведущий с конкурсами. Здесь также с гостями разыграют новенький iPhone.
Для детей подготовлена специальная программа с эльфами и Дедом Морозом: анимация c 20:00 до 22:30, няня, бумажное шоу. В стоимость на одного гостя входит шоу-программа и праздничный стол.
Интерьер ресторана ESHAK на Маршала Конева
Резерв столиков по телефону: 050 729 59 46.
Стоимость:
- взрослые - 2 100 грн;
- дети от 6 до 12 лет - 1 100 грн;
- дети до 6 - бесплатно.
Велюр (ул. Льва Толстого, 43)
Ресторан "Велюр" приглашает киевлян и гостей города встретить новый 2021 год в дружественной атмосфере "шика и лоска". Заведение предлагает блюда авторской кухни, основанной на традиционных рецептах.
Интерьер ресторана "Велюр"
В ресторане предлагают встретить Новый год в дружественной атмосфере, но работать он будет по обычной программе.
Резерв столика по телефону: 067 440 44 77.
Стоимость: точных расценок нет, при этом минимальный заказ с человека рекомендуется на 1000-1500.
Queen Kyiv (Набережное шоссе, 25)
Ресторан Queen Kyiv также предлагает отпраздновать Новый год. Ведущим вечера станет МС РЫБИК. А для гостей выступит потрясающий вокалист, участник "Голоса країни" Андрей Подкадлюка.
Изюминкой праздничной программы, которая стартует в 21:00, станут акробатические шоу-номера от солисток американского цирка Cirque Dreams и финалистов шоу Britain God Talant. Хорошее настроение гарантирует зажигательный сет Dj MUKVIK.
Добавим, что ресторан специализируется на "морской кухне", где большинство блюд готовится из рыбы и морепродуктов. Также можно заказать блюда японской и итальянской кухни.
Интерьер Queen Kyiv
Резерв столика по телефону: 044 391 11 11.
Стоимость: 10 000 грн (5 000 грн билет и 5 000 грн - депозит).
Suluguni (пер. Музейный, 10)
Ресторан Suluguni приглашает встретить Новый год с 22:00 в теплой компании и отправиться в настоящее грузинское приключение. Здесь все будет так, как обычно бывает в гостеприимном Тбилиси.
Гостей ждут настоящие грузинские тосты и шутки, грузинские танцы от "АССА", грузинские и зарубежные хиты от джигита Дмитрия Теймуразова, а также праздничный сет от DJ.
Кто не знает, то заведение знакомит гостей с тонкостями грузинской кухни и виноделия. В интерьере гармонично сочетаются традиционный грузинский колорит с современностью. В меню представлены грузинские блюда, которые готовят по уникальным традиционным рецептам с добавлением исключительно грузинских специй и приправ.
Интерьер и атмосфера ресторана Suluguni
Резерв столика по телефону: 097 448 4466
Стоимость:
- взрослые - от 1 200 до 2 500 грн;
- дети от 6 до 14 лет - скидка 50%.
Vero Vero (ул. Ильинская, 18)
Итальянский ресторан Vero Vero на Подоле предлагает праздничное меню от шефа, в которое входит на выбор 5-6 фирменных блюд. Средняя цена на них около 400 грн.
Ресторан находится напротив корпуса Киево-Могилянской академии. В интерьере преобладает современный стиль, много светлой мебели, живые цветы, итальянский фонтан с подсветкой, а также живая музыка по вечерам. Меню ресторана включает большой ассортимент традиционных итальянских блюд.
В частности, в особенное меню входят:
- крудо из креветок Гамберо Россо, морских гребешков, скампий и устриц.
- каннеллони с телятиной и белыми грибами.
- запеченные перепелки с картофелем по-тоскански.
Блюдо из новогоднего меню от шефа ресторана Vero Vero
Резерв столика по телефону: 044 499 3929.
Heaven (ул. Бориса Гринченко, 7)
В этом популярном клубе состоится вечеринка Heaven New Year 2021, во время которой "небеса традиционно разразятся бурей эмоций и яркими вспышками в сознании".
В новогоднюю ночь с 23:00 для гостей будут выступать Key M, Cherry, Xenia, R.A.N, Varya, Evka, Jam Rumi, Simon и Franc.
"На следующий год наша команда возлагает амбициозные надежды, ведь в феврале мы празднуем счастливую дату - семилетие Heaven. А сейчас мы всецело готовим наше пространство к шумному Новому году, чтобы сделать клуб еще более уютным и атмосферным. Присоединяйтесь к празднику, ведь именно вы главный ингредиент этого искристого ночного коктейля", - рассказали нам администраторы заведения.
Резерв столика по телефону: 067 217 31 13.
SkyBar (Arena City)
Ночной клуб в самом серце столицы приглашает всех на вечеринку New Year Celebration. "Заряжать на новые свершения" гостей будет живое выступление кавер-бэнда Lincoln Band с их новогодним музыкальным шоу. Также в программе шоу-номера от виртуозных танцовщиц и аниматоров.
Интерьер и атмосфера ночного клуба SkyBar
За пультом в новогоднюю ночь будут Manficha, Comax, Postig, Alevtinа, Aplombo. Начало вечеринки - в 21:00.
Резерв столика по телефону: 097 223 88 88
Стоимость:
- вход на танцпол - 1000 грн для мужчин и 500 грн для девушек;
- Skybar - 1000 грн вход + 3000 депозит с человека для мужчин / 500 грн вход + 3000 депозит с человека для девушек;
- SkyRoom - 1000 грн вход + 2000 депозит с человека для мужчин / 500 грн вход + 2000 депозит с человека для девушек.
Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)
31 декабря один из самых старых и культовых клубов Киева предлагает встретить Новый год в стиле диско. Организаторы обещают незабываемые впечатления и хорошее настроение, праздничную программу и живой звук, любимые песни в исполнении кавер-бендов RadioBoy и Lincoln Band.
Caribbean Club - это концерт-холл, театральная сцена, ночной клуб, танцевальные шоу. А еще это один из самых заслуженных клубов современного Киева, который открылся в далеком 1998 году.
Интерьер и атмосфера Caribbean Club
Начало новогоднего мероприятия: в 22:00, а двери клуба открыты с 21:00
Резерв столика по телефону: 067 224 41 11.
Стоимость: от 1200 до 1900 грн.
Osocor Residence (ул. Виноградная, 2)
В Osocor Residence предлагают встретить Новый год с 21:00 вместе на ледовой арене Osocor Winter Residence.
Разнообразные фудкорты, зона BBQ, бары по всей территории резиденции и ведущий вечера Денис Христоф помогут гостям настроиться на отличное новогоднее настроение. В ресторане и караоке зале запланирован живой вокал от Евгении Семехиной, DJ set, и праздничные мероприятия от ведущего. А хедлайнером ночи станет суперзвезда Оля Полякова!
Каток в Osocor Residence
Кроме того, празднование в течение дня будет проходить на всей территории резиденции. Посетителей ждет:
- праздничная елка
- ведущий вечера - Денис Христов
- ночное шоу на льду "Чаросвіт"
- разнообразные вкусности и фуд-корты
- уличные бары
- сказочная атмосфера Хогсмида
- иллюминации сказочного города
- каток
- праздничный фейерверк
- танцы под жаркие диджей сеты
Резерв столика по телефону: 067 924 4275
Стоимость: от 1 000 грн.
River PORT (ул. Нижний Вал, 67)
Ресторан на Подоле предлагает встретить 2021-й вместе, максимально весело в уютной и домашней атмосфере. А эту самую атмосферу будут обеспечивать: Roma Khropko, AnnyRock & Elina Elian, Romashov, Elnur, Dima D & Matvii.
Организаторы попросили уточнять, потому что график и программа работы клуба в новогоднюю ночь будет меняться.
Будьте внимательны, ведь клуб позиционирует себя как "андеграундная площадка", нацеленная на узкую аудиторию.
Интерьер River PORT
Резерв столика по телефону: 067 497 53 85
Стоимость: 400 грн.
Работать будут не все
Отметим, что не все рестораны Киева будут работать в новогоднюю ночь. Многие известные заведения, судя по всему, отказались от идеи громкого празднования. Зато вместо этого рестораны предлагают доставку новогоднего меню, как, к примеру, Eastman, "Жизнь Замечательных Людей", "Итальянская редакция" и "Любимый дядя".
А вот "Редкая птица" на Бассейной закроется 31 декабря в 18:00, а 1 января откроет двери посетителям в 12:00.
Ресторан "В ребро", что на Героев Сталинграда, 24а, закроется 31 декабря в 21:00 и откроется в первый день нового года в 16:00. А заведение на Подоле (Игоревская, 5) 1 января будет и вовсе закрыто для посетителей. "В ребро" специализируется на американской кухне: копченые ребра BBQ, огромные бургеры, различные мясные закуски и десерты. Ресторан также предлает доставку - ее можно заказать 31 декабря и 1 января с 16:00 до 21:00.
К слову, если же вы решили остаться дома в новогоднюю ночь, то предлагаем вам рецепты авторского праздничного меню от победителя МастерШеф Евгения Клопотенко.