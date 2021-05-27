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Нутрициолог назвала продукты для здоровья печени: полезный список

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Четверг 27 мая 2021 11:07
Нутрициолог назвала продукты для здоровья печени: полезный список Катерина Йенсен (фото: instagram.com/food4vita)
Автор: Татьяна Турчаникова

Самый верный способ сохранить печень здоровой - это профилактика.

Поэтому следите, чтобы каждый день вы меньше употребляли алкоголя, кофе и готовой еды. А вот чего должно быть больше, так это овощей, зелени и горьких продуктов питания.

Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Катерина Йенсен.

Есть продукты, которые буквально созданы для того, чтобы поддержать нашу труженицу. Ведь печень отфильтровывает и очищает около 500 (!) литров крови ежедневно!

Список продуктов - лучших друзей печени

  • Чеснок

Способствует активации энзимов, которые помогают печени очищаться. Также чеснок содержит 39 различных антибактериальных компонентов, которые убивают различные вредоносные бактерии. А ведь когда мы болеем, то и печени приходится нелегко. И лучше всего есть чеснок… свежим! Как? Например, добавив его в песто или хумус.

  • Свекла

Также активирует энзимы печени. Кроме того, содержит элементы, позволяющие лучше усваивать жиры. Например, если у вас красная гусиная кожа на тыльной стороне верхней части рук, то это говорит о неусвоении жиров. Если нашли такое у себя, то свекла вам (и вашей печени) в помощь.

Нутрициолог назвала продукты для здоровья печени: полезный список

Продукты, которые особо полезны для печени (фото: pexels.com)

  • Брокколи (букеты)

Необычайно богата антиоксидантами и к тому же стимулирует выработку глутатиона. Глутатион, в свою очередь, помогает печени на обоих этапах ее детоксикации. Брокколи также содержит индол-3-карбитол, который помогает печени в переработке гормонов.

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  • Грейпфрут

Стимулирует выработку желчи, а также помогает в очистке печени. Богат витамином С с биофлаваноидами, которые помогают этому витамину лучше усваиваться.

  • Руккола

Помогает печени вырабатывать необходимые энзимы, при помощи которых мы лучше расщепляем пищу.

  • Грецкие орехи

Увеличивают скорость кровотока, тем самым помогая печени в детоксикации нашего тела. Содержат полезные для мозга и нервной системы ОМЕГА-3 и ненасыщенные жирные кислоты.

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