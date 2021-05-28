Польза или вред: нутрициолог рассказала, сколько минут в день можно находиться на солнце

Бывать на солнце и совершать прогулки на свежем воздухе необходимо каждому человеку ежедневно хотя бы 20 минут в светлое время дня.

Потому что именно с помощью солнечного света мы активируем серотонин. Причем, происходит это, когда солнечный свет попадает на сетчатку глаза. Так что это и повод не спешить надевать солнечные очки, если светит солнышко.

Даже если вы живете в солнечной стране, типа Испании или Италии. В идеале, нужно пребывать на солнце без затемняющих очков от 30 минут в день - именно такое количество рекомендует наука. Не меньше!

Бывать на солнце нужно каждый день (фото: pexels.com)

Почему именно 20 минут? Предполагаю вашу занятость и понимаю, что наш мозг необходимо перехитрить. Когда мы себе говорим, что это "всего 20 минут" и "я только на немножко выйду погулять, а потом сразу вернусь к работе", то мозг, как правило, ослабляет хватку и позволяет вам выйти из-за рабочего стола / из дома.

Если же вы скажете ему "Мне нужно гулять 30 минут в день", он вам, скорее всего, ответит: "Нам некогда! Посуда немытая, ужин не приготовлен, отчет не дописан и вся работа не переделана. Куда собралась?! Сначала доделай, а потоооом…".

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Что бывает потом, мы прекрасно знаем! Недоделанная работа (просто потому, что она никогда не заканчивается), новая гора посуды (есть то мы не перестаем), отчет не дописан… Ну, разве что ужин приготовлен. И то - не факт. В общем, гуляем по 20 минут в день, а там - как получится.