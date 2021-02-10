Не нужно останавливаться: Алина Гросу честно рассказала о разводе с мужем и пластических операциях
Популярная певица Алина Гросу уже совсем скоро предстанет перед украинцами в новом амплуа. Девушка, которая всегда славилась своим артистизмом, подалась в кино. И вот недавно Алина снялась в сериале "В плену у прошлого". В этом 16-серийном проекте, премьера которого состоится 15 февраля в 21:00 на канале "Украина", поп-звезда сыграла роль девушки по имени Аврора.
О съемках в сериале, а также о том, как развод повлиял на ее работу, о пластических операциях и своих сокровенных мечтах Алина Гросу рассказала в эксклюзивном интервью РБК-Украина.
У твоей героини в сериале "В плену у прошлого" необычное имя, Аврора. Чем еще примечателен этот персонаж?
У меня очень интересная роль. Аврора - неоднозначный персонаж, который будет открываться с каждой серией, с каждым кадром все больше и больше. Очень много противоречивых моментов, и понять их можно будет только к концу сериала.
В прошлом году ты объявила о разводе с супругом. Как этот непростой этап повлиял на твою работу и карьеру?
Только работа, когда плохо и тяжело, помогает справиться с непростыми моментами в личной жизни. Думаешь только о поставленных задачах. Но жить лишь прошлым невозможно, и я понимаю, что в моей жизни будут еще мои близкие люди, и не нужно останавливаться.
Алина Гросу на съемках сериала (фото: пресс-служба канала "Украина")
Карантин изменил жизнь многих. Что нового привнес в твою?
Я научилась еще лучше готовить. Естественно, занималась какой-то самореализацией, записывала песни дома, отправляла их ребятам, их сводили, писала новые песни. Лучше стала играть на фортепиано. Вокал, естественно. Старалась сидеть на правильном питании. Заниматься спортом, в общем, все, все, все. Что-то получалось лучше, что-то хуже. Но я, честно говоря, занималась, наверно, всем. И актерское мастерство, скажем там, тоже подтягивалось. Английский язык учила, еще французский как раз за это время подтянула. Так что у меня в песнях теперь присутствует французский. Пробы пока не записывала на английском, но уже визитку делала.
В соцсетях часто делишься рецептами. Не думала выпустить книгу на эту тему?
По правде, нет, потому что я считаю, что нужно делиться тем, что ты лучше всего можешь. Да, я достаточно хорошо готовлю, но я все-таки не профессионал в этом. Я могу делиться любительски в своем блоге подобными моментами. Делать длительные видео сейчас нет возможности, для этого необходимо снимать какую-то студию, или у себя ее оборудовать. В этом вся проблема. Сейчас у меня очень большая занятость в разных проектах, и работаю, практически, без выходных. Съемки в некоторых фильмах параллельно идут. В один день будут две смены: 12 часов в одной картине, 12 часов в другой. Акцент сейчас идет на актерскую деятельность.
Как ведешь домашнее хозяйство в таком графике?
На самоизоляции я абсолютно всем занималась сама, потому что чем еще заниматься. А обычно стараюсь, конечно, заехать в магазин, купить то, чего дома не хватает. Я правда очень люблю готовить. Особенно любимому человеку, семье. Очень приятно, когда папа в какой-то момент сказал, что я очень вкусно готовлю. Вкуснее, чем профессионалы, у которых он пробовал пасту, потому что папа очень пасту любит.
Алина Гросу сыграла сложного персонажа (фото: пресс-служба канала "Украина")
Какие продукты всегда есть в холодильнике Алины Гросу?
У меня всегда стоит молоко, кофе. Должен быть обязательно лимон. В последнее время часто покупаю кефир. Наверно потому, что стараюсь правильно питаться, какой-то ним прием пищи заменяешь. Стараюсь, чтобы всегда были овощи. Мой организм их лучше усваивает, чем остальное.
С возрастом девушки часто задумываются о пластических операциях. Тебе уже сейчас приписывают хирургические вмешательства…
Касательно пластики часто задают вопросы, и у меня появилось еще одно маленькое доказательство, что у меня ее нет. У меня есть младший брат, и такое ощущение, что это копия меня. У него такой же нос, достаточно большие глаза и щечки круглые. В зависимости от ракурса и косметики ты все равно выглядишь абсолютно по-другому. Но мой брат больше на меня похож, чем на моих родителей. Просто копия. Только волосы, цвет светлее, чем, когда я родилась.
Еще одним аргументом в пользу того, что у тебя нет пластики, называли боязнь уколов. Какие еще у тебя фобии имеются?
Очень боюсь пчел, пауков, одиночества, потерять кого-то из близких людей. На самом деле, очень боюсь больниц.
Как борешься с этим?
Ну, как с этим бороться? Если меня ужалит пчела, мне будет больно. Это логично. Если я пойду к психологу на эту тему разговаривать, это ничего не изменит, я все равно буду бояться. Касательно других моментов потерять близких. Абсолютно каждый человек в мире боится остаться один и боится потерять близких людей. Потому что, наверно, сложно быть одному без какой-либо моральной, душевной поддержки. Тяжело не отдавать свою любовь. Поэтому мне кажется, у меня не настолько большие фобии, чтобы идти над ними работать. Тем более со всем можно и самому справиться, если ты можешь себя контролировать и как-то направлять свои мысли.
Какие детские мечты Алины Гросу сбылись сегодня?
Я была, наверно, слишком простым ребенком. Так как ты постоянно находишься в профессии, я не успевала мечтать, что хочу стать суперзнаменитой. Для меня не сама цель была – известность какая-то. Мне хотелось петь. Это мне нравилось. Я хотела, чтобы рядом со мной были мои близкие, семья, все вместе. И это безумно радует. А еще так как я с детства сидела на диетах. Сейчас в моей жизни это правильное питание, тогда были диеты, я хотела просто вкусно поесть. Еще я хотела стать актрисой. И, наверно, это одно из самых больших желаний, так как пела я с детства, а актерство, тогда я еще не знала, буду ли я им заниматься, получится ли у меня. К счастью, вышло. И я рада, что многие мои мечты сбываются.
Многие детские мечты Алины Гросу сбылись (фото: пресс-служба канала "Украина")
Напомним, что Алина Гросу развелась со своим супругом Александром Комковым вскоре после бракосочетания. Грандиозная свадьба состоялась летом 2019 года. Через полгода пара разбежалась, но еще почти полгода певица хранила это в секрете.