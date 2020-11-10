Образ супермамы может навредить: нутрициолог рассказала, как вести себя в первые недели с малышом

Нутрициолог рассказала, как вести себя в первые месяцы после родов

Надя Андреева - специалист по питанию с 10-летним стажем сама уже дважды мама. Не так давно она рассказала, чем кормить детей и как питаться родителям в холодное время года. А сейчас нутрициолог решила сконцентрировать внимание фолловеров на образе "супермамочки", которая возвращается к социальной жизни сразу после родов, и... развенчать его.

"Сама идея четвертого триместра - очень естественна, но в тоже время мало воспринимается современным миром, где ожидается, что после того как женщина родила, она должна в течение нескольких недель вернуться к обычной жизни.

Это создает не совсем реалистичные ожидания, которые заставляют женщин игнорировать очень важный период отдыха и восстановления в первые месяцы жизни с малышом.

Надя Андреева: не спешите в социум после родов (фото: instagram.com/happynadyaz/)

Первые 40 дней после рождения малыша очень важны, потому что именно этот период закладывает фундамент эмоциональной близости с ребенком и будущее здоровье женщины.

Очень часто первые недели с малышом женщина может чувствовать много энергии, но в большинстве случаев это происходит за счет гормонов, уровень которых нестабилен и очень высок после родов.

Чаще всего эта энергия ощущается за счет гормонов стресса. Если мы торопимся и пытаемся вернуться к прежнему образу жизни, к прежнему телу очень быстро, то в течение ближайших месяцев может появиться усталость, депрессия и физическое истощение.

Идея четвертого триместра существует во многих традиционных племенах и культурах, где забота о матерях была очень продуманной и спланированной до мелочей. Эта забота строилась благодаря другим женщинам семьи, которые уделяли особое внимание молодой маме, в первые недели после родов. Это позволяло женщине отдыхать, есть определенную еду, которая способствует восстановлению, чтобы она могла заботиться о малыше и создавать с ним глубокую эмоциональную связь.

За счет этой заботы женщина могла полностью присутствовать в ее новых отношениях с ребенком, несмотря на непредсказуемый график и бессонные ночи и при этом не чувствовать истощения.

Сейчас в обществе присутствует идея быть супермамой, которая все успевает и быстро восстанавливается после родов. Быть женщиной, которая только кормит грудью, при этом быстро возвращается на работу и быстро возвращает свое тело к состоянию как до беременности, это все в теории возможно, но имеет свою цену.

Помните: здоровье малыша продолжает зависеть от здоровья мамы еще ближайший год его жизни. Поэтому важно подойти к периоду послеродового восстановления с инструментами, на которые можно положиться. В наше время бабушки и тетушки вряд ли съедутся, чтобы создать "кокон заботы", в котором должны находиться в период мама и малыш, поэтому ответственность его обустройства лежит на нас самих и на наших партнерах.

Несмотря на географический разброс и разницу в культурах, 40-дневный период восстановления существует во всех странах - и имел много общего. Чаще всего он был разбит на этапы. Первый длился около 3-5 дней, в этот период женщина остается в кровати. Следующие несколько дней женщина начинает ходить, но остается в доме. И только в конце 40-дневного периода она выходит гулять вокруг дома. Без активной социализации и без активных дел. Все внимание мамочка посвящается в этот период себе, восстановлению и малышу.

Еще один важный момент, который вы найдете во всех культурах: этот период направлен на то, чтобы согреть и напитать тело женщины... В Аюрведе отдается приоритет согревающим специям, травам, продуктам, которые обладают теплыми свойствами.

Почти в каждой традиции вы найдете практики, которые дополнительно поддерживают организм женщины в этот период: массажи, обертывания, процедуры, которые восстанавливают суставы, практики, которые помогают внутренним органам встать на место. Все эти процедуры защищали маму от развития болезней, в том числе, от обычной простуды - иммунитет на фоне недосыпа бывает снижен.

Специалист напомнила, что крайне важно эти традиции перевести в обычный образ жизни и пообещала рассказать об этом периоде больше. Напомним, ранее нутрициолог рассказала, как научить ребенка есть овощи.