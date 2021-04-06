Олег Винник сделал признание о личном: "не могу разбивать сердца"

Олег Винник держит свою личную жизнь под семью замками. Это неудивительно, ведь кумир многих украинок должен быть вечно молод, свободен и беззаботен. И хотя ему давно приписывают брак с эго бэк-вокалисткой Таисией Сватко (Таюне), Олег не спешит ни опровергать, ни подтверждать эту информацию. Что же проиходит в жизни музыканта - читайте далее в материале.

Еще не так давно про исполнителя на родине никто не знал, в отличие от Европы. Ведь Олег в 22 года отправился покорять заграницу, став в 1999-м солистом всемирно известных мюзиклом "Нотр-Дам-де-Пари" ,"Титаник" и "Отверженные".

В 2011-м певец презентовал в Украине дебютный альбом "Ангел", почти сразу начав собирать полные залы. Сейчас у него многомиллионная армия поклонниц, и он не стесняется принимать от них подарки.

Интересно, что с амплуа сердцееда Винник категорически не согласен.

"Винник не может разбивать сердца, Олег Винник наоборот их пытается склеивать", - рассказывает артист.

Олег говорит, что не хочет поддерживать себя пиаром, показывая "грязное белье", как некоторые звезды.

"Все-таки пойду сам. Кто-то там поддерживает себя пиаром, показывает свое "грязное белье", своих детей по всему миру, или своих жен. Мне кажется, все это неважно. Как только не будет у тебя того материала, как только не будет у тебя той любви, не будет искры в глазах, того счастья, того запала - все - ничего не поможет", - признается звезда.



Видео: Олег Винник рассказал, почему скрывает личную жизнь (ЖВЛ)