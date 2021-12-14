Ольга Харлан раскрыла особенности новогодних праздников в Италии: "нет таких больших застольев"

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан раскрыла особенности празднования Нового года и Рождества в Италии, где уже два года отмечала зимние праздники в гостях у своего бойфренда, итальянского фехтовальщика Луиджи Самеле.

Украинская шпажистка поделилась подробностями в интервью каналу "Украина", как раз за кулисами съемок шоу "Новорічна Маска", увидеть которое зрители смогут вечером 31 декабря.

Знаменитая спортсменка призналась, что отличия в проведении новогодних праздников в Украине и этой стране ЕС - существенные. Если у нас в последний день года торжества только начинаются, то там уже все заканчивается, ведь католическое Рождество отмечают 25 декабря.

Но Харлан, которая 2020-й и 2021-й года встречала с возлюбленным в Италии, праздновала с ним Рождество и по юлианскому, и григорианскому календарях.

"На прошлый Новый год я приготовила оливье, мой молодой человек любит этот салат, купила красную икру. Но у них не едят так много, как у нас, нет таких больших застольев", - рассказала украинская чемпионка.

Ольга Харлан и Луиджи Самеле встречают новогодние праздники вместе (фото: instagram.com/olgakharlan)

Харлан также призналась, что в первый раз такой новогодний праздник в Италии в кругу друзей Самеле ей показался "немножко непонятным": там почти не было еды, почти не веселились.

"У нас все только начинается 31 декабря и продолжается до 13 января, а у них Новым годом праздники заканчиваются. Поэтому 2021-ый мы встречали по моему сценарию", - со смехом добавила спортсменка.

Украинская и итальянский фехтовальщики Ольга Харлан и Луиджи Самеле поддерживают друг друга (фото: instagram.com/olgakharlan)

Также, подводя итоги уходящего 2021-го года, Харлан призналась - для нее он стал не простым, как и прошлый, 2020-й.

"Тяжелый что 2020, что 2021 год. Потому что в 2020-м должны были быть Олимпийские игры, которые перенесли. Потом они все-таки состоялись, но для меня прошли неудачно", - сказала фехтовальщица.

Нынешние новогодние праздники Ольга тоже проведет с любимым, при этом не исключены путешествия.

Ольга Харлан и Луиджи Самеле в первой романтической съемке вместе (фото: elle.ua)

"Этот Новый год буду праздновать со своей второй половинкой, может, уедем куда-то", - поделилась планами олимпийская чемпионка.

Ольга Харлан и Луиджи Самеле в Киеве (фото: instagram.com/olgakharlan)

Кстати, Ольга Харлан в числе других знаменитых людей страны приняла участие шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна", и приобщилась к когорте новых зимних героев. Так, спортсменка будет помогать отгадывать звезд под масками, и поздравлять украинцев с Новым годом.