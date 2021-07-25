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Оля Полякова ответила хейтерам по поводу матерной песни 16-летней дочери

Новина українською →
Воскресенье 25 июля 2021 22:03
Оля Полякова ответила хейтерам по поводу матерной песни 16-летней дочери Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Роман Мирончук

Оля Полякова прокомментировала песню своей 16-летней дочери Маши, в которой звучали матерные слова. На днях панк-рок-группа Маши Поляковой "Швы" дала первое выступление, которое вызвало неоднозначную реакцию в сети.

Известная украинская певица прокомментировала это в Instagram-stories.

"Понимаю, что многих очень сильно возмутили маты. Не могу сказать, что я поддерживаю маты в песнях, но если бы вы послушали, когда-нибудь, поинтересовались музыкой, которую слушают ваши дети, то вы бы очень удивились", - заявила артистка.

Она также отметила, то, что исполняет ее дочь - это еще сказочки для деток, по сравнению с тем, что сегодня слушают молодые люди. Полякова подчеркнула, что, Маша развивается в таком направлении и это ее право.

Полякова заявила, что она может не быть на стороне дочери, тем не менее будет всегда ее поддерживать. Певица также посоветовала всем своим подписчикам поддерживать своих детей.

"Она еще покажет вам, поверьте", - отметила артистка.

Напомним, Оля Полякова жестко прошлась по братьям Меладзе после того как Валерий Меладзе назвал ее "фриком в купальнике".

Мы также писали о том, что дочь Поляковой Маша похвасталась дерзким образом в купальнике. Она сделала яркий макияж с красной помадой и густыми черными стрелками на глазах и нарвалах на критику.

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