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Оля Полякова пожаловалась на аварию в квартире: дорогущему ремонта хана

Новина українською → Киев, Понедельник 15 февраля 2021 18:21
Оля Полякова пожаловалась на аварию в квартире: дорогущему ремонта хана Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Роман Мирончук

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая устроила пранк и раскрыла неприглядную правду о себе, пожаловалась своим подписчикам в сети на аварию в столичной квартире.

Видео аварии артистка опубликовала в Instagram-stories.

Певица показала, что у нее дома течет крыша. Она также подчеркнула, что это уже не в первый раз и происходит много лет. Обращения в ЖЭК не дают никаких результатов. Кроме того, там даже никто не берет трубку.

Полякова также показала огромные сосульки, которые свисают с крыши и достают до ее окна. Артистка отметила, что они могут сорваться вниз и кого-нибудь убить, поскольку там ходят люди.

"Все замерзшее. Все течет в квартиру. Это просто какой-то ад и это продолжается уже много лет. Я обращаюсь, я с ними ссорюсь. Им всем все равно. Вот мой дорогущий ремонт, которому постепенно наступает хана", - рассказала Полякова.

Напомним, Оля Полякова угодила в скандал из-за своих высказываний в сторону певицы Тины Кароль. Она назвала ее "плакальщицей", после чего возмущенные поклонники Кароль оставили ей гневные комментарии.

Позже Тина Кароль призналась, что намеренно использовала Полякову для промо своего клипа. Певице стало очень неприятно, что телеканал пропустил в эфир неуместное и оскорбительное высказывание Поляковой в ее адрес.

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