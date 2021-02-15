Оля Полякова пожаловалась на аварию в квартире: дорогущему ремонта хана

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая устроила пранк и раскрыла неприглядную правду о себе, пожаловалась своим подписчикам в сети на аварию в столичной квартире.

Певица показала, что у нее дома течет крыша. Она также подчеркнула, что это уже не в первый раз и происходит много лет. Обращения в ЖЭК не дают никаких результатов. Кроме того, там даже никто не берет трубку.

Полякова также показала огромные сосульки, которые свисают с крыши и достают до ее окна. Артистка отметила, что они могут сорваться вниз и кого-нибудь убить, поскольку там ходят люди.

"Все замерзшее. Все течет в квартиру. Это просто какой-то ад и это продолжается уже много лет. Я обращаюсь, я с ними ссорюсь. Им всем все равно. Вот мой дорогущий ремонт, которому постепенно наступает хана", - рассказала Полякова.