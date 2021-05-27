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Оля Полякова призналась, почему раньше не говорила о домогательствах Меладзе

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Четверг 27 мая 2021 09:44
Оля Полякова призналась, почему раньше не говорила о домогательствах Меладзе Фото: Оля Полякова рассказала о домогательствах Меладзе (facebook.com.polyakovamusic)
Автор: Людмила Жукова

Оля Полякова ранее обвинила известного продюсера Константина Меладзе в сексуальных домогательствах, а сейчас она призналась, почему долгое время молчала. Дело в том, что еще в школе к ней приставл учитель физкультуры.

Об этом она рассказала во время общения в прямом эфире с психологом и гендерным экспертом Наталией Пашко и опубликовала запись в Instagram.

Полякова отметила, что ситуации с домогательствами случаются в жизни каждой женщины.

"Потрогал учитель физкультуры. И думаешь: "Он потрогал или это мне показалось? Наверное, показалось". Потом на следующем уроке он опять подсаживает тебя вверх, за жопку берет и как-то пальчиком лезет тебе куда-то. И ты опять думаешь: "Нет, не может этого быть, ну не может же такого быть, это же взрослый", – рассказала артистка.

Певица призналась, что после случившегося она попросила у матери, которая работала врачом, сделать ей справку об освобождении от уроков физкультуры.

"И я просто год не ходила на физкультуру. И никому не сказала об этом, даже маме", – резюмировала Полякова.

О домогательствах Меладзе Полякова молчала 15 лет. Впервые она рассказала об этом в интервью Дмитрию Гордону. Тогда этот эпизод никто не заметил, о харрасменте никто не написал. Певица считает, что и сейчас ее не слушают и не поддерживают даже те, кто тоже был в подобной ситуации.

Напомним, что первая о домогательствах Меладзе рассказала Ани Лорак. А Оля Полякова ее сразу после этого поддержала.

Как мы ранее писали, украинские звезды отреагировали на скандал с Меладзе и домогательствами.

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