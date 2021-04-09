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Оля Полякова расскажет украинцам правду про вакцинацию от коронавируса

Новина українською → Киев, Пятница 09 апреля 2021 11:23
Оля Полякова расскажет украинцам правду про вакцинацию от коронавируса Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Lite

Оля Полякова стала партнером проекта #проковід от ЮНИСЕФ и INSCIENCE. Таким образом популярная украинская певица будет помогать ученым и врачам бороться с дезинформацией о коронавирусе, пандемии и вакцинации.

Об этом нам рассказали в пресс-службе артистки.

Известно, что "Королева ночи" присоединилась к проекту, чтобы усилить голоса команды экспертов #проковід, ученых, врачей и популяризаторов науки, среди которых:

  • генетик Александр Коляда
  • кандидатка биологических наук Ольга Маслова
  • микробиолог Елена Ливинская
  • педиатр Катерина Симоненкова
  • доктор с практикой в США Иванка Небор
  • анестезиолог-реаниматолог Дарья Симчук
  • врач-инфекционист ковидного госпиталя Роман Пономаренко

Эти ученые и врачи активно делились достоверной информацией в социальных сетях, а благодаря проекту есть возможность усилить их голоса. Так как они обладают самой актуальной, а главное - проверенной информацией о вакцинации и борьбе с пандемией.

Оля Полякова расскажет украинцам правду про вакцинацию от коронавируса

Оля Полякова поможет ученым бороться с дезинформацией про вакцинацию

На протяжении апреля звездный детектив шоу "Маска" в своем Instagram, за которым следит больше 2,5 миллиона подписчиков, проведет несколько эфиров с экспертами #проковід, а также будет публиковать посты, сториз и викторины на тему COVID-19, пандемии и вакцинации.

Именно с помощью артистки люди смогут задать специалистам волнующие их вопросы и получить компетентные ответы в прямых эфирах с Поляковой, а также на личных страницах экспертов в Instagram.

Эфиры Оли с учеными и врачами пройдут в рамках авторского телевидения певицы в онлайне "ПоляВидения".

Напомним, недавно Полякова в золотом бикини показала роскошное тело со всех ракурсов.

Также мы писали, что одна из самых популярных певиц Украины вместе с дочкой похвастались фигурами на отдыхе.

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