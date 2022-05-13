ONUKA чувственно поздравила сыночка с днем рождения и показала милые фото

Фронтвумен группы ONUKA Ната Жижченко, которая сейчас находится с семьей в Киевской области, поздравила своего маленького сына Сашу с его вторым днем рождения.

В этот особый день певица поделилась с подписчиками в Instagram милыми и чувственными фото.

На фотографиях присутствуют сама Ната, ее сын, а также Евгений Филатов - любящий муж и отец.

"Родился в расцвет пандемии, первый год встретил в новой реальности ковидного мира, второй год провожает война. Интересно, что еще приготовила тебе жизнь? И наедине с собой, размышляя над событиями прошлого в контексте настоящего, на грани времен создается будущее. А где же мы начинаем? Там, где мы завершаем свой путь. С твоим днем", - подписала фотографии Жижченко.

Сын Наты Жижченко празднует второй день рождения (фото: instagram.com/onukaofficial)

Добавим, что летом ONUKA отправится в тур по американским городам, который будет "еще одной каплей в океане помощи, в которой нуждается Украина и украинский народ".

"Привлекаем внимание к войне в Украине и собираем средства на поддержку гуманитарных и культурных программ в стране", - написала Ната.

Концерты состоятся в Майами, Чикаго, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Сиэтле.

Заметим, что Жижченко и ее родные не уехали за границу. В начале полномасштабного вторжения России в Украину певица написала в Instagram: "Мы дома. Под обстрелами. Я не буду убегать! Руками разорву, сколько станет сил!"