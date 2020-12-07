Не отказывайтесь от молока: диетолог развеяла популярный миф

О пользе молока и молочных продуктов нам твердят с детства. Ведь они богаты аминокислотами, жирами, кальцием и фосфором. Но сейчас появляется все больше информации о непереносимости лактозы у взрослых людей, то есть неспособности организма усваивать молоко.

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram развеяло популярный миф о том, кому можно пить молоко, и в каком количестве. Со слов специалиста, не переносит лактозу самом деле только 15% украинцев. Остальные могут не бояться пробовать молочные продукты, но не злоупотреблять ими.

"Открою вам тайну: любая полезная пища в больших количествах становится вредной. Недаром говорят: "Что слишком, то не здраво!", - написала Светлана Фус.

Диетолог объясняет, что из-за чрезмерного потребления молочных продуктов в организме возникает избыток кальция, который может негативно влиять на щитовидную железу, приводить к дефициту железа и цинка, что грозит кислородным голоданием и образованием целлюлита.⁣⁣

Кроме того, если часто и в большом количестве кушать сырки и йогурты, незаметно на ваших весах могут появиться лишние килограммы.

"В больших количествах молоко может навредить и маленьким, и взрослым - есть мнение, что из-за него в организме развиваются дрожжевые бактерии и образуется слизь, которая приводит к разным болезням: аллергии, насморку, астме, анемии", - отметила диетолог Светлана Фус.

Вместе с тем медик ссылается на недавние исследования, которые подтвердили, что кальций снижает риск переедания и способствует похудению. Поэтому, подытоживая Фус, все же не советует отказываться от молочных продуктов, если к этому нет медицинских показаний.

Но она рекомендует придерживаться ежедневной нормы употребления молочных продуктов. Так, для молока /кефира /йогурта - 1 стакан, для творога - до 50 граммов, для творога - до 150 граммов.⁣⁣ ⠀

"На самом деле можете есть и пить их хоть каждый день, главное - не выходить за пределы", - резюмировала Фус.

Напомним, диетолог назвала наиболее полезное для человеческого организма молоко, а какое лучше вообще не употреблять.

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