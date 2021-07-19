ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Певица SLAVIA рассказала, как разводится с DZIDZIO: не делай этого!

Новина українською →
Понедельник 19 июля 2021 15:21
Певица SLAVIA рассказала, как разводится с DZIDZIO: не делай этого! Жена Дзидзьо рассказала про развод (instagram.com.slavia_official)
Автор: Людмила Жукова

DZIDZIO после 20 лет отношений разводится с женой-певицей. Его супруга - певица SLAVIA рассказала, как проходит процесс расторжения брака.

Подробностями она поделилась в интервью "Фактам".

Сейчас певица Слава Хома живет отдельно от бывшего мужа, но пока они так и не уладили все вопросы, связанные с разводом. Юридически бракоразводный процесс еще не завершен.

Артистка отметила, что с Михаилом они общаются все реже, и эти разговоры доставляют дискомфорт.

"Я чувствую определенное давление психологическое. Когда делюсь своими идеями, он начинает рассказывать, как это трудно воплощать. "Зачем оно тебе, не ходи туда, не делай этого…“ — говорит мне в таком духе. И это угнетает, обламывает крылья. Руки от таких слов опускаются", — объясняет Ярослава.

Ярослава хочет создать новую семью, а в будущем родить малыша.

"Хочу реализовать себя как женщина в семье. Я вижу такую картинку: иду за ручку с девочкой, а сзади — муж, который любуется нами, улыбается нам. И, конечно, вижу себя на сцене — новые проекты, новые песни. Это две неотъемлемые составляющие счастья", — подытожила певица.

Напомним, что отношения пары длились около 20 лет. Их роман начался еще во время учебы в киевском Университете культуры в Киеве, затем пара вместе выступала на различных мероприятиях, что только сплотило молодых.

Как мы писали ранее, жена DZIDZIO впервые рассказала, почему они разводятся.

Читайте LITE в Google News
Дзидзьо
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Киев накрыла страшная гроза, город "погрузился во тьму": фото и видео
Киев накрыла страшная гроза, город "погрузился во тьму": фото и видео