Плохой аппетит и анемия: врач назвала неожиданные косвенные симптомы гастрита

Желудок - это не просто резервуар для хранения съеденной пищи. Там продолжается процесс переваривания, который начался в ротовой полости. Являясь также эндокринным органом, желудок выделяет вещества, дающие сигнал нижележащим органам о происходящем пищеварении.

При гастрите наблюдаются жалобы на:

плохой аппетит,

тошноту, тяжесть в животе,

изжогу, отрыжку, кислый или горький привкус,

стул либо стабилен, либо есть склонность к более частому,

болевые ощущения. Чаще всего они продолжительные, ноющие или давящие. Локализуются в области верхней трети живота, над пупком, усиливаются натощак и ночью. После приема пищи становится легче, но через 15-20 минут боли начинаются вновь.

Возможно бессимптомное течение гастрита.

Тяжесть в животе (фото: pexels.com)

О наличии гастрита косвенно может говорить анемия: чаще всего В12- или железодефицитная, латентный железодефицит. Если вы безуспешно пытаетесь восполнить дефицит железа, живете от капельницы до капельницы или вынуждены принимать препараты железа постоянко.

Гастрит различают

По типу воспаления:

Острый Хронический. При хроническом гастрите часто преобладают атрофические процессы.

По причинам возникновения:

Аутоиммунный гастрит. Слабая иммунная система или наследственность. Хеликобактерное воспаление. Химико-токсическое поражение. Злоупотребление алкоголем, лекарствами, заброс желчи в желудок.

По секреции желудочного сока:

гастрит с пониженной, с повышенной, с нормальной кислотностью.

Возникновение гастрита напрямую связано с вашим образом жизни: питание, вредные привычки. Огромное значение имеет стресс. Пациенты нередко сами отмечают связь обострения с эпизодами стресса.

После ликвидации причины, развитие гастрита можно затормозить, после чего начать восстановление слизистой.⠀