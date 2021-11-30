Плохой аппетит и анемия: врач назвала неожиданные косвенные симптомы гастрита
Желудок - это не просто резервуар для хранения съеденной пищи. Там продолжается процесс переваривания, который начался в ротовой полости. Являясь также эндокринным органом, желудок выделяет вещества, дающие сигнал нижележащим органам о происходящем пищеварении.
Гастрит - воспаление слизистой оболочки желудка. В результате пища усваивается плохо, лишая организм необходимых питательных веществ.
Врач-эндокринолог Катерина Григорьева в своем Instagram рассказала, какие косвенные признаки стоит научиться различать.
При гастрите наблюдаются жалобы на:
- плохой аппетит,
- тошноту, тяжесть в животе,
- изжогу, отрыжку, кислый или горький привкус,
- стул либо стабилен, либо есть склонность к более частому,
- болевые ощущения. Чаще всего они продолжительные, ноющие или давящие. Локализуются в области верхней трети живота, над пупком, усиливаются натощак и ночью. После приема пищи становится легче, но через 15-20 минут боли начинаются вновь.
- Возможно бессимптомное течение гастрита.
Тяжесть в животе (фото: pexels.com)
О наличии гастрита косвенно может говорить анемия: чаще всего В12- или железодефицитная, латентный железодефицит. Если вы безуспешно пытаетесь восполнить дефицит железа, живете от капельницы до капельницы или вынуждены принимать препараты железа постоянко.
Гастрит различают
По типу воспаления:
- Острый
- Хронический. При хроническом гастрите часто преобладают атрофические процессы.
По причинам возникновения:
- Аутоиммунный гастрит. Слабая иммунная система или наследственность.
- Хеликобактерное воспаление.
- Химико-токсическое поражение. Злоупотребление алкоголем, лекарствами, заброс желчи в желудок.
По секреции желудочного сока:
- гастрит с пониженной,
- с повышенной,
- с нормальной кислотностью.
Возникновение гастрита напрямую связано с вашим образом жизни: питание, вредные привычки. Огромное значение имеет стресс. Пациенты нередко сами отмечают связь обострения с эпизодами стресса.
После ликвидации причины, развитие гастрита можно затормозить, после чего начать восстановление слизистой.⠀
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