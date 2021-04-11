Победитель "Голос країни" выздоровел от коронавируса и рассказал о больной матери
19-летний победитель шоу "Голос країни" и "Голос країни. Діти" Роман Сасанчин в прошлом месяце попал в больницу после того как заболел коронавирусом. Теперь он уже здоров и рассказал о самочувствии мамы, которая тоже болеет.
Радостной новостью о своем выздоровлении певец поделился на своей странице в Instagram.
Он поблагодарил свою девушку за помощь и заботу. Они вместе приехали из Киева в Тернополь, чтобы находится возле матери парня и помогать ей. При этом девушка Романа каждый день готовит его маме бульоны, супы и все, о чем просит ее женщина.
В одном из комментариев он написал, что мама идет по чуть-чуть на улучшение, но пока еще находится в тяжелом состоянии.
Он также благодарен врачам, которые помогают его матери.
"Благодаря этим людям я смог уже через довольно много времени улыбнуться на фото. Искренне надеюсь, что совсем скоро смогу сделать хорошее фото со своей родной мамой. Всем большое спасибо за поддержку", - написал Роман.
Роман Сасанчин с мамой (фото: instagram.com/sasanchyn_official)
Артист также опубликовал фотографию со своей девушкой.
Роман Сасанчин с мамой (фото: instagram.com/sasanchyn_official)
Пользователи сети пожелали маме парня скорейшего выздоровления и отметили, что у него красивая девушка.
- Рада видеть здоровым и улыбающимся. Пусть все будет хорошо и у мамы!
- Вы очень красивая пара! Молодцы! Берегите друг друга!
- У тебя хорошая девушка!
- Рома, крепкого здоровья тебе и твоей семье, берегите себя, пусть вам Бог помогает;
- Какие милые;
- Красивые!
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