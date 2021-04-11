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Победитель "Голос країни" выздоровел от коронавируса и рассказал о больной матери

Новина українською → Воскресенье 11 апреля 2021 18:38
Победитель "Голос країни" выздоровел от коронавируса и рассказал о больной матери Фото: Роман Сасанчин (instagram.com/sasanchyn_official)
Автор: Роман Мирончук

19-летний победитель шоу "Голос країни" и "Голос країни. Діти" Роман Сасанчин в прошлом месяце попал в больницу после того как заболел коронавирусом. Теперь он уже здоров и рассказал о самочувствии мамы, которая тоже болеет.

Радостной новостью о своем выздоровлении певец поделился на своей странице в Instagram.

Он поблагодарил свою девушку за помощь и заботу. Они вместе приехали из Киева в Тернополь, чтобы находится возле матери парня и помогать ей. При этом девушка Романа каждый день готовит его маме бульоны, супы и все, о чем просит ее женщина.

В одном из комментариев он написал, что мама идет по чуть-чуть на улучшение, но пока еще находится в тяжелом состоянии.

Он также благодарен врачам, которые помогают его матери.

"Благодаря этим людям я смог уже через довольно много времени улыбнуться на фото. Искренне надеюсь, что совсем скоро смогу сделать хорошее фото со своей родной мамой. Всем большое спасибо за поддержку", - написал Роман.

Победитель &quot;Голос країни&quot; выздоровел от коронавируса и рассказал о больной матери

Роман Сасанчин с мамой (фото: instagram.com/sasanchyn_official)

Артист также опубликовал фотографию со своей девушкой.

Победитель &quot;Голос країни&quot; выздоровел от коронавируса и рассказал о больной матери

Роман Сасанчин с мамой (фото: instagram.com/sasanchyn_official)

Пользователи сети пожелали маме парня скорейшего выздоровления и отметили, что у него красивая девушка.

  • Рада видеть здоровым и улыбающимся. Пусть все будет хорошо и у мамы!
  • Вы очень красивая пара! Молодцы! Берегите друг друга!
  • У тебя хорошая девушка!
  • Рома, крепкого здоровья тебе и твоей семье, берегите себя, пусть вам Бог помогает;
  • Какие милые;
  • Красивые!

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