Победитель "Голосу країни" рассказал, почему решил жениться в 19 лет
Победитель популярного украинского шоу "Голос країни" Роман Сасанчин недавно объявил о своем решении жениться. И хоть парню всего 19 лет настроен он решительно. Избранницу юноши зовут Иванка и ей 23 года.
В эфире телеканала "1+1" Роман сообщил, что причиной его вступления в брак не является беременность любимой девушки.
Журналисты задали вопрос Роману, не является ли интересное положение Иванны причиной раннего брака, на что юноша рассмеялся. Он сообщил, что всему свое время и сейчас влюбленные хотят пожить для себя.
"Вообще, как Бог даст. Все должно произойти в свое время", - сказал артист.
По словам Сасанчина, пара еще не определилась с датой регистрации брака.
Также Роман сказал, что вообще сложилось по другому сценарию, нежели он думал.
По словам артиста, он хотел сделать предложение любимой в Тернополе на том месте, где они когда-то познакомились. Но девушка не смогла прийти в это время и Роман решил идти ва-банк. Он пришел к ней домой и предложил руку и сердце, когда она стояла в пижаме.
Напомним, что пара познакомилась в прошлом году в общей компании. Уже через пару месяцев после судьбоносного знакомства влюбленные решили жить вместе в киевской квартире, которую Роман выиграл на "Голосе страны".
Роман Сасанчин объяснил, почему решил жениться
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