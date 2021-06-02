Победитель "Голосу країни" рассказал, почему решил жениться в 19 лет

Победитель популярного украинского шоу "Голос країни" Роман Сасанчин недавно объявил о своем решении жениться. И хоть парню всего 19 лет настроен он решительно. Избранницу юноши зовут Иванка и ей 23 года.

В эфире телеканала "1+1" Роман сообщил, что причиной его вступления в брак не является беременность любимой девушки.

Журналисты задали вопрос Роману, не является ли интересное положение Иванны причиной раннего брака, на что юноша рассмеялся. Он сообщил, что всему свое время и сейчас влюбленные хотят пожить для себя.

"Вообще, как Бог даст. Все должно произойти в свое время", - сказал артист.

По словам Сасанчина, пара еще не определилась с датой регистрации брака.

Также Роман сказал, что вообще сложилось по другому сценарию, нежели он думал.

По словам артиста, он хотел сделать предложение любимой в Тернополе на том месте, где они когда-то познакомились. Но девушка не смогла прийти в это время и Роман решил идти ва-банк. Он пришел к ней домой и предложил руку и сердце, когда она стояла в пижаме.

Напомним, что пара познакомилась в прошлом году в общей компании. Уже через пару месяцев после судьбоносного знакомства влюбленные решили жить вместе в киевской квартире, которую Роман выиграл на "Голосе страны".

Роман Сасанчин объяснил, почему решил жениться