ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Победитель "Голосу країни" рассказал, почему решил жениться в 19 лет

Новина українською →
Среда 02 июня 2021 09:08
Победитель "Голосу країни" рассказал, почему решил жениться в 19 лет Роман Сасанчин рассказал подробности свадьбы (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Победитель популярного украинского шоу "Голос країни" Роман Сасанчин недавно объявил о своем решении жениться. И хоть парню всего 19 лет настроен он решительно. Избранницу юноши зовут Иванка и ей 23 года.

В эфире телеканала "1+1" Роман сообщил, что причиной его вступления в брак не является беременность любимой девушки.

Журналисты задали вопрос Роману, не является ли интересное положение Иванны причиной раннего брака, на что юноша рассмеялся. Он сообщил, что всему свое время и сейчас влюбленные хотят пожить для себя.

"Вообще, как Бог даст. Все должно произойти в свое время", - сказал артист.

По словам Сасанчина, пара еще не определилась с датой регистрации брака.

Также Роман сказал, что вообще сложилось по другому сценарию, нежели он думал.

По словам артиста, он хотел сделать предложение любимой в Тернополе на том месте, где они когда-то познакомились. Но девушка не смогла прийти в это время и Роман решил идти ва-банк. Он пришел к ней домой и предложил руку и сердце, когда она стояла в пижаме.

Напомним, что пара познакомилась в прошлом году в общей компании. Уже через пару месяцев после судьбоносного знакомства влюбленные решили жить вместе в киевской квартире, которую Роман выиграл на "Голосе страны".

Роман Сасанчин объяснил, почему решил жениться

Как мы ранее писали, Потап и Настя Каменских отметили вторую годовщину свадьбы. Пара обменялась трогательными посланиями в особый день.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни Голос країни
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Академик НАН объяснил, стоит ли бояться новых мутаций коронавируса
Академик НАН объяснил, стоит ли бояться новых мутаций коронавируса