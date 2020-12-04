Почему я решил перейти на IQOS? Личный опыт

Меня зовут Максим, и сегодня я расскажу вам свою историю о том, как я бросил сигареты и перешел на IQOS. Если вы читаете эту статью, то, скорее всего, вы и сами задумываетесь о покупке этого гаджета и ищите аргументы за и против. Спойлер — они у меня есть.

Начнем с того, что я пользуюсь айкосом уже три года. Купил я его еще тогда, когда все эти гаджеты не были настолько популярны, как сейчас. Причин, почему я принял такое решение было несколько. Первая и самая главная — это то, что от Айкоса намного меньше вреда, чем от сигарет. Давайте подробно пройдемся по всем отличиям, плюсам и минусам.

Чем отличается Айкос от сигарет?

Главное отличие Айкоса от сигареты — это то, что в нем нет никакого горения. Тут уже не нужны зажигалки или спички. Внутри этого гаджета есть специальное лезвие, которое нагревает табак до 350 градусов. В то время как сигарета горит при температуре до 800. Самое вредное в сигарете — это продукты горения (смолы, угарный газ, формальдегид, аммиак). Они образуются в результате горения бумаги и табака. Все это мы вдыхаем вместе с дымом. Эти химические соединения — причина многих хронических болезней дыхательных путей, в том числе рака.

Что касается Айкоса, в нём всего этого нет. Состав сигаретного дыма и аэрозоля, который получается в процессе нагревания, совершенно разный. Аэрозоль — это всего лишь результат испарения воды и глицерина из табака.

Уже доказано, что в аэрозоле Айкоса на 95% меньше вредных веществ, чем в сигаретном дыме. Конечно, не курить — это всегда лучше, но если вы, как и я, бросать не собираетесь, то это идеальный вариант.

Еще одним из преимуществ для меня стало то, что от Айкоса почти не остаётся запаха. Это меня тоже подкупило в какой-то степени. Я стал замечать, что сигаретный запах доставляет дискомфорт окружающим. Конечно, мне никто прямо этого не говорил, но я понимаю, что для людей, которые не курят, этот запах неприятен даже в минимальном проявлении. Приходилось реже выходить на перекуры (и страдать), либо постоянно пользоваться освежителями и жвачками которые, кстати, не сильно люблю.

После использования Айкос, на одежде, руках и изо рта вообще не остаётся никакого запаха. Можно использовать хоть 3-4 стика подряд и запах все равно быстро развеется.

Отсутствие запаха влияет и на то, что Айкосом можно пользоваться где угодно. Даже дома, на рабочих встречах или за ужином в ресторане. Сейчас становится популярной IQOS Friendly культура, когда многие заведения разрешают пользоваться гаджетом прямо в зале.

Лично для меня спасением стало то, что Айкосом можно пользоваться в машине. За рулем я провожу достаточно много времени, особенно в пробках. Однажды я попробовал курить в машине сигарету и потом пожалел много раз. Салон проветривался несколько дней и никакие “пахучки” этот запах не забивали.

Пассивного курения с IQOS, как вы понимаете, тоже нет. Это стало для меня большим плюсом, потому что теперь мне не приходится уходить на улицу, если мы сидим с друзьями в баре или смотрим с девушкой сериал.

Пока что, только плюсы, а где же минусы, скажете вы? Тоже будут, читайте дальше.

Мои первые впечатления от Айкос? Тут и плюсы, и минусы.

Как и многие пользователи Айкос, я могу сказать, что первое впечатление было неоднозначным и даже странным. Вкус Айкос не похож на вкус сигарет и это нужно понимать. Когда вы курите сигарету, то помимо табака чувствуете еще привкус горелой бумаги, пепла, смол, сажи и всякой прочей гари. В случае с Айкосом, вы чувствуете только вкус табака и ничего больше. Конечно, это может быть непривычно, потому что раньше вы его в чистом виде никогда не пробовали.

Первую неделю я решил вообще не курить сигареты и пользоваться только Айкосом. Привыкал я постепенно, потому что у меня достаточно большой стаж ежедневного курения. Насыщение и “накуренность” от айкоса была в норме, мне хватало. Нужно было привыкать именно к вкусу и к количеству аэрозоля вместо дыма. Сигаретная затяжка кажется более ощутимой, что ли, из-за относительно большого количества дыма. В Айкосе количество аэрозоля несколько меньше.

Спустя 2 недели я уже свыкся со вкусом и даже начал забывать про сигареты. Мне их просто не хотелось, потому что айкос меня полностью устраивал.

Первое время я мог на вечеринках с друзьями выкурить сигарету, если у меня разряжен айкос или кончились стики, но всегда об этом жалел. Сейчас я уже беру с собой павербанк, если вижу, что устройство садится. Многие друзья после меня тоже перешли на Айкос и я уже могу не переживать о том, что стики есть только у меня. Стрелять стики в нашей компании уже стало обычным делом, хотя раньше на Айкос все смотрели с подозрением и непониманием.

Есть лайфхак для колеблющихся. IQOS можно бесплатно взять на тестирование на неделю.

Кстати, о стиках. Я удивился, что для Айкоса намного больше разновидностей стиков, чем сигарет. В сигаретах все в основном с табаком, максимум — еще капсулы. А тут и разные виды табачных стиков, и ментоловые, и ягодные, фруктовые, цитрусовые. При этом регулярно выходят новые. В общем, выбрать есть из чего.

В использовании устройство очень простое. На держателе всего одна кнопка, которая включает нагрев стика. Индикаторы на зарядном блоке показывают уровень заряда.

Из минусов могу сказать о том, что Айкос регулярно нужно чистить (после каждой пачки в среднем) и заряжать. Хотя, лично для меня это уже не минусы, а ритуал. На ключах у меня всегда висит щеточка для чистки, а на зарядку я привык ставить девайс вместе с телефоном.

Какой итог?

Для тех, кто еще курит сигареты я однозначно советую Айкос. Надеюсь, моя история вам помогла разобраться в том, чем же IQOS отличается от сигарет и что от него ожидать. Всё, к чему привыкли в курении, можно делать на новый лад — без дыма, пепла и гари.

Могу сказать, что Айкос облегчил мне жизнь во многих аспектах. Я стал лучше себя чувствовать вкусы и запахи вокруг, у меня перестали темнеть зубы и исчез запах, который не нравился ни мне, ни окружающим. Сейчас я к сигаретам уже не вернусь.

Официальный сайт гаджета: iqos.ua