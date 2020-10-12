Что подарить на День защитника Украины: самые оригинальные идеи

Интерактивные подарки помогут пережить незабываемые эмоции

С 14 октября 2014 года мы ежегодно празднует День защитника Украины. В этот день принято поздравлять всех тех, кто стоит на защите нашей страны – открытками, теплыми словами, застольями и подарками. Что оригинального можно придумать для подарка своему защитнику – читайте ниже.

Lite пообщался с представителями различных интернет-магазинов подарков и поинтересовался, какие подарки украинцы чаще всего выбирают на День защитника Украины. Как оказалось, список достаточно прост:

фляга с украинской символикой;

набор рюмок с украинской символикой;

глобус;

рубашка;

домашний халат;

поясная сумка;

тапки;

набор "носки, трусы, бритва и гель для бритья";

металлические кубики для охлаждения крепких напитков.

Однако мы решили также поинтересоваться у экспертов, какие подарки будут оригинальными и актуальными ко Дню защитника Украины в 2020 году.

Как выбрать подарок

Слишком дорогой подарок проделает брешь в вашем бюджете и введет в замешательство виновника события и гостей, которые пришли с менее дорогими презентами. Если вы оказались в кругу равных по статусу людей, не привыкших ущемлять себя в финансовом плане, ориентируйтесь исключительно на свой бюджет и предпочтения одариваемого.

Скупость при выборе подарков неуместна. Даже если вы не можете себе позволить покупку качественной вещи, это не повод дарить дешевую чулочно-носочную продукцию, немодные или старые вещи (за исключением драгоценностей и антиквариата).

В случае с Днем защитника Украины стоит ставить акцент именно на символах украинской национальности. Если выбирать по декору изделия – уместна будет Петриковская роспись, традиционная красно-черная вышивка. Также это могут быть изделия, необходимые именно для защиты – оружие (или его макеты), предметы самообороны, вещи, полезные для нахождения за пределами цивилизации.

Оригинальные подарки на День защитника Украины

Актуальные идеи для подарков ко Дню защитника Украины в 2020 году:

казацкая сабля;

походный рюкзак;

качественный швейцарский нож;

серебряный или золотой кулон с украинской символикой;

кожаный кошелек с тиснением из украинской символики;

предметы декора с Петриковкой;

макет оружия;

скретч-карта Украины или мира.

Из необычных интерактивных подарков можно выбрать сертификаты, к примеру, на стрельбу из лука или боевого оружия. Для мужского коллектива подойдет сертификат на игру в пейнтбол – участники будут прятаться в укрытиях, скрываться за баррикадами и целиться друг в друга патронами — шарами с краской. Для мужчин, которые любят компьютерные игры-шутеры – это лучший вариант. Также можно пойти в "квест-комнату" соответствующей тематики. Среди других популярных сертификатов, которые дарят мужчинам в этот день – учебный полет на самолете, катание на вездеходе, потел в аэротрубе, экстремальное вождение, тест-драйв суперкара и многие другие.

Вопрос выбора подарка также зависит от того, насколько вам близок человек – если это коллеги, подарок может носить чисто символический характер. Среди таковых – футболки, кружки, рюкзаки, кепки с символичным принтом, наборы "фляга+рюмки".

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, какие еще три важных праздника отмечаются 14 октября. О них нужно знать!

Также мы рассказывали, сколько у украинцев будет выходных в октябре.