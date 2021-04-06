Подцепившая коронавирус Лобода показала, в каком состоянии находится
Певица Светлана Лобода, которая подцепила коронавирус, показала переживающим фанатам, как себя чувствует.
Она опубликовала новое фото на странице в Instagram, на котором продемонстрировала свое состояние.
"Впервые я встретила вручение премии "ЖАРА music awards", лежа в постели.
Оттого особенно приятна Ваша любовь и Ваше признание. Что может быть лучше для скорейшего выздоровления, чем позитивные эмоции?" - написала исполнительница под фото.
На снимке артистка лежит на огромной кровати, судя по ней, ей не очень хорошо.
Лобода выразила сожаление, что она не сможет выступить на вручении премии в России.
"Мне очень жаль, что мы не смогли показать номер, который так долго готовили для вас, но уверена, что впереди нас ждут самые яркие премьеры и незабываемые встречи", - написала певица.
Светлана Лобода показала, как болеет коронавирусом (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Отметим, что в России Светлану Лободу назвали певицей года.
Как мы писали ранее, около месяца назад Светлана Лобода тайно выступила в Киеве на закрытой вечеринке.
Также мы писали о том, что недавно Лобода подала в суд на пластического хирурга за распространение фейков.