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Подцепившая коронавирус Лобода показала, в каком состоянии находится

Новина українською → Вторник 06 апреля 2021 08:23
Подцепившая коронавирус Лобода показала, в каком состоянии находится Фото: Светлана Лобода рассказала, как чувствует себя с COVID-19 (instagram.com/lobodaofficial)
Автор: Людмила Жукова

Певица Светлана Лобода, которая подцепила коронавирус, показала переживающим фанатам, как себя чувствует.

Она опубликовала новое фото на странице в Instagram, на котором продемонстрировала свое состояние.

"Впервые я встретила вручение премии "ЖАРА music awards", лежа в постели.
Оттого особенно приятна Ваша любовь и Ваше признание. Что может быть лучше для скорейшего выздоровления, чем позитивные эмоции?" - написала исполнительница под фото.

На снимке артистка лежит на огромной кровати, судя по ней, ей не очень хорошо.

Лобода выразила сожаление, что она не сможет выступить на вручении премии в России.

"Мне очень жаль, что мы не смогли показать номер, который так долго готовили для вас, но уверена, что впереди нас ждут самые яркие премьеры и незабываемые встречи", - написала певица.

Подцепившая коронавирус Лобода показала, в каком состоянии находитсяСветлана Лобода показала, как болеет коронавирусом (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Отметим, что в России Светлану Лободу назвали певицей года.

Как мы писали ранее, около месяца назад Светлана Лобода тайно выступила в Киеве на закрытой вечеринке.

Также мы писали о том, что недавно Лобода подала в суд на пластического хирурга за распространение фейков.

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