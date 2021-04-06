Подцепившая коронавирус Лобода показала, в каком состоянии находится

Певица Светлана Лобода, которая подцепила коронавирус , показала переживающим фанатам, как себя чувствует.

Она опубликовала новое фото на странице в Instagram , на котором продемонстрировала свое состояние.

"Впервые я встретила вручение премии "ЖАРА music awards", лежа в постели.

Оттого особенно приятна Ваша любовь и Ваше признание. Что может быть лучше для скорейшего выздоровления, чем позитивные эмоции?" - написала исполнительница под фото.

На снимке артистка лежит на огромной кровати, судя по ней, ей не очень хорошо.

Лобода выразила сожаление, что она не сможет выступить на вручении премии в России.

"Мне очень жаль, что мы не смогли показать номер, который так долго готовили для вас, но уверена, что впереди нас ждут самые яркие премьеры и незабываемые встречи", - написала певица.

Светлана Лобода показала, как болеет коронавирусом (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Отметим, что в России Светлану Лободу назвали певицей года.