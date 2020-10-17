Погода в Украине еще порадует потеплением: синоптик обнадежила прогнозом

Синоптик Наталка Диденко рассказала о погоде на ближайшую неделю

Погода в Украине будет преимущественно без осадков в ближайшее время, так как нынешний циклон вытеснит на северо-восток и полностью прогонит из страны антициклон с запада Европы. В уже через несколько дней на смену прохладе придет потепление.

А пока что украинцев ожидает в воскресенье и первой половине будущей недели преимущественно сухая погода и холод. Об этом синоптик Наталка Диденко рассказала в своем Facebook.

18 октября практически на всей территории страны будет без осадков, разве что местами возможны небольшие дожди в западных, северных и центральных областях.

Температура воздуха на Западе и Севере, а также в Винницкой области ожидается около +8... +12 градусов в дневное время.

На остальной территории Украины в воскресенье ​​предполагается днем от +13 до +17 градусов, а на Юге и юго-востоке температура будет варьироваться в пределах +15... +20 градусов днем.

В Киеве завтра будет довольно холодно - градусники покажут около +9 градусов. Существенные осадки маловероятны.

Также синоптик рассказала, что первые дни недели обещают быть холодными, но уже во второй половине придет потепление.

Метеокарта погоды (фото: facebook.com/tala.didenko)

Ранее сообщалось, что синоптики дали новый прогноз на ноябрь и предупредили о сильных продолжительных дождях, снеге и морозах.

Напомним, недавно народные синоптики, климатологи и метеорологи также рассказали, какой будет погода в Украине до конца осени и зимой, и заявили о грядущих аномалиях.