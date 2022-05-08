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Пока льется кровь в Украине Наташа Королева выступила перед россиянами ко "дню победы"

Новина українською →
Воскресенье 08 мая 2022 10:01
Пока льется кровь в Украине Наташа Королева выступила перед россиянами ко "дню победы" Фото: Наташа Королева развлекает россиян (ria.ru)
Автор: Людмила Жукова

Певица Наташа Королева, которая родилась в Киеве, во время войны в Украине продолжает молчать. Мало того, она выступает перед россиянами на так называемом дне победы. Мероприятие организовал фонд известного поклонника российской системы Льва Лещенко.

Снимки с концерта опубликовала в Instagram российская певица Марина Михеева, а Королева в соцсети практически ничего не постит и отключает комментарии.

В родной стране артистки каждый день погибают люди и бомбят города, а она развлекает публику песнями и улыбками. Также на фото она с удовольствием позирует с российскими артистами, которые открыто поддерживают войну и Владимира Путина.

Среди них - поклонник Путина юморист Владимир Винокур, член путинской партии "Единая Россия" Александр Буйнов, а также супруг Наташи Королевой, стриптизер Тарзан, который поддерживает российскую агрессию и не скрывает этого.

Артисты танцевали на концерте в костюмах, украшенных георгиевской лентой.

Интересно, что мама Наташи Королевой не поддерживает агрессию РФ и выступает в США за прекращения войны.

Пока льется кровь в Украине Наташа Королева выступила перед россиянами ко &quot;дню победы&quot;Пока льется кровь в Украине Наташа Королева выступила перед россиянами ко &quot;дню победы&quot;Пока льется кровь в Украине Наташа Королева выступила перед россиянами ко &quot;дню победы&quot;Наташа Королева развлекает россиян во время войны в Украине (фото: instagram.com/mikheevaofficial)

Как мы писали ранее, Наташа Королева впервые с начала войны заикнулась об Украине, опубликовав Киркорова.

Читайте также, как мать Наташи Королевой выступила с флагом за Украину.

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Наташа Королева
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