Пока льется кровь в Украине Наташа Королева выступила перед россиянами ко "дню победы"
Певица Наташа Королева, которая родилась в Киеве, во время войны в Украине продолжает молчать. Мало того, она выступает перед россиянами на так называемом дне победы. Мероприятие организовал фонд известного поклонника российской системы Льва Лещенко.
Снимки с концерта опубликовала в Instagram российская певица Марина Михеева, а Королева в соцсети практически ничего не постит и отключает комментарии.
В родной стране артистки каждый день погибают люди и бомбят города, а она развлекает публику песнями и улыбками. Также на фото она с удовольствием позирует с российскими артистами, которые открыто поддерживают войну и Владимира Путина.
Среди них - поклонник Путина юморист Владимир Винокур, член путинской партии "Единая Россия" Александр Буйнов, а также супруг Наташи Королевой, стриптизер Тарзан, который поддерживает российскую агрессию и не скрывает этого.
Артисты танцевали на концерте в костюмах, украшенных георгиевской лентой.
Интересно, что мама Наташи Королевой не поддерживает агрессию РФ и выступает в США за прекращения войны.
Наташа Королева развлекает россиян во время войны в Украине (фото: instagram.com/mikheevaofficial)
Как мы писали ранее, Наташа Королева впервые с начала войны заикнулась об Украине, опубликовав Киркорова.
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