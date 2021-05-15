Показательные маркеры: эндокринолог рассказала, как проверить состояние печени

Чтобы проверить, все ли в порядке с печенью, стоит сдать биохимический анализ крови. А уже по его результатам могут быть назначены дополнительные исследования.

Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала эндокринолог Катерина Григорьева.

Ферменты АЛТ (аланинаминотрансфераза) и АСТ (аспартатаминотрансфераза)

При повреждении печени они выше референса и чем выше цифра, тем интенсивнее происходит процесс разрушения (например, при вирусном гепатите показатель выше нормы в 10 и более раз).⠀

Если показатели повышены, то для уточнения диагноза рассчитывают коэффициент де Ритиса. Это отношение АСТ к АЛТ. Оптимум: 1,33-1,75 ед. / л.

Фермент щелочная фосфатаза

Выше референса указывает на патологию желчевыводящих путей, холестазе или употребление алкоголя накануне.

Фермент ГГТ (гамма-глутамилтранспептидаза)

Оптимум - середина референса. Это катализатор биохимических процессов, крайне важен для метаболизма глутатиона - главного антиоксиданта в организме.

Показатель выше референса означает отмирание тканей печени, поджелудочной железы и почек по причине воспаления, аутоиммунного или онкологического заболевания.

Повышение ГГТ могут спровоцировать дискинезия желчевыводящих путей, жировой гепатоз, перебор с алкоголем, осложнения СД, пиелонефрит и гломерулонефрит.

ГГТ - очень чувствительный маркер, если он выше референса - нужно выяснять причину.

Анализы (фото: pexels.com)

Общий билирубин

Оптимум: середина референса лаборатории. Выше референса говорит о том, что билирубин не выводится из организма, а накапливается в крови, часто при холестазе, патологиях желчевыводящих путей и гепатитах.

Протромбиновый индекс

Ниже референса указывает на нарушение работы печени.

Альбумин - белок, вырабатываемый печенью

При гепатите, циррозе и других повреждениях клеток печени его уровень в крови ниже референса лаборатории.

Общий белок

Оптимум 70-74 г / литр. Показатель ниже референса косвенно указывает на нарушения работы печени.