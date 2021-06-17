Полезные десерты: нутрициолог рассказала, чем лучше всего заменить сладкое летом

О пользе отказа от сладкого говорят многие специалисты по полезному питанию. Отказаться от сладкого или просто уменшить его количество будет легче, если знать, чем заменить этот вкус.

Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Надя Андреева.

Что стоит учесть при отказе от сахара или уменьшении его количества в рационе:

Гликемический индекс ваших десертов. По возможности, он должен быть не высокий.

Поэтому лучше использовать не сильно сладкие подсластители: кокосовый сахар, у которого гликемический индекс 35, сироп топинамбура - гликемический индекс 17, или стевия и монк - гликемический индекс 0.

Чтобы максимально поддержать баланс сахара в крови, стоит сделать акцент на белках и жирах с совсем небольшим количеством подсластителя или совсем без него.

Например, кэроб, лукума, миндальное и кешью масло сладковатые сами по себе и их можно дополнить корицей или ванилью.

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Полезный десерт (фото: instagram.com/happynadyaz)

Используйте свежую или домашнюю ореховую пасту (урбеч), кокос, горький шоколад (какао и масло какао), активизированные орехи или семечки.

Можно готовить муссы и пудинги с кэробом или какао на основе кокосового молока.

Сейчас лето, делайте ставку на ягодные и фруктовые десерты без дополнительного подсластителя для приготовления желе, крамблов, салатов с мятой.

Помимо подсластителей, можно использовать специи и экстракты. Например, корицу, кардамон, розу, миндаль или ваниль, которые тоже очень добавят вкуса.

Помните, что в любом случае ваше питание не должно быть основано на десертах. Лучше их ограничить до 1-2 раз в неделю в дни повышенной активности.

Мы в семье любим шоколад из кэроба, активированные орехи с корицей и кокосовую панакоту с кардамоном и розой.