Полное счастье: Влад Яма с женой и сыном очаровал зимними забавами на морозе

Влад Яма и его жена Лилиана с сыночком Леоном умеют радоваться любой погоде – позитивная семья знает, как поднять себе настроение. Так, жена судьи Танцев со звездами недавно поделилась с поклонниками своим списком правил семейного счастья и очаровала новогодним фотосетом с самыми любимыми. И вот, Влад, Лилиана и Леон решили показать на практике, что такое настоящая идиллия – они устроили задорную фотосессию среди снега.

Хореограф с семьей отправился на морозную прогулку, и выбрал для этих целей спортивную площадку – согреться активностями и устроить семейный яркий фотосет, который показал в Instagram.

"Зима, ну ты же можешь! Минус 17 одновременно радует и обжигает!.. А с солнцем - полное счастье!" - поделился своими искренними эмоциями судья Танцев со звездами.

Влад Яма с семьей не побоялся мороза (фото: instagram.com/vladyama_official)

Стоит отметить, что для прогулки Влад надел уютную и теплую белую куртку и серую шапку. Его красавица жена облаилась в короткую серебряную куртку-пуховик – трендовую вещь зимнего сезона, длинную теплую тунику и белоснежные облегающие комфортные лосины. Образ в светлых ненавязчивых тонах она разбавила яркими ботинками горчичного оттенка.

"Эту бы погоду на пару недель раньше... Эх, ну да ладно. Главное наслаждаться моментом, который настал ( минус 17)", – обратилась Лилиана к подписчикам.

Лилиана показала свой стильный образ для зимних прогулок (фото: instagram.com/lilliya_yama)

"Вы не замерзли?" - поинтересовалась у семьи хореографа певица и ведущая Ольга Цибульская. "Очень. За три минуты", - признался Влад.

"Возможно, это только мое мнение, но Ваш сын, очень похож на Вашего папу. Мне повезло, знакома с ним лично", - отметила одна из подписчиц Ямы, а он подтвердил ее наблюдения эмоциями в реакции на комментарий.

Поклонники счастливого семейства засыпали пару комплиментами: "Круто!", "Какие вы классные! Красивый мужчина, красивая женщина, красивейший ребенок, будьте счастливы", "Очень красива пара!"

К слову, перед новогодними праздниками Влад Яма с семьей рассекретил свой особый талисман-игрушку на елку, купленный в Венеции.