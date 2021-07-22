Помогло тысячам: нутрициолог назвала средство для профилактики коронавируса

Многие задаются вопросом, как защищить себя и свою семью от вирусов, в частности, от коронавируса. Оказывается, отличной профилактикой и помощником в лечении COVID-19 может стать чай на основе трав.

Нутрициолог Вероника Натуромама поделилась в своем Instagram рецептом и призналась, что чай работает - и помог уже тысячам.

Состав: солодка, таволга, чабрец, ягоды черной бузины, листья березы, исландский мох, бессмертник, шлемник, имбирь, любовь и забота.

Действие: оказывает помощь в комплексной терапии, облегчает отхождение мокроты, способствует восстановлению ворсинок в легких, повышает иммунитет, помогает печени и почкам.

Институт Функциональной Медицины США выпустил рекомендации по лечению коронавируса, куда входят солодка, шлемник, ягоды чеерной бузины.⠀

Чай на травах - на страже здоровья (фото: pexels.com)

Способ применения: заварите в термосе 1 ст. л. на 1 ст. воды. Настаивайте час. Принимайте до 1 л в день. Получайте максимум пользы трав.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аутоиммунные заболевания, беременность, цитокиновый шторм.

С осторожностью при кормлении грудью - отслеживайте реакцию ребенка. Вариант чая без ягод черной бузины для людей с аутоиммунными заболеваниями и при кормлении грудью тоже возможен.

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Чай можно принимать для профилактики. Это дает шанс на более легкое протекание болезни. Но не дольше 2 недель.

Чай будет работать при соблюдении рекомендаций:⠀

Во время болезни уберите из питания сахар, сладкое, глютен, рафинированное растительное масло, молочные продукты. Эти продукты поддерживают воспаление и ухудшают течение болезни.

Дополнительно:

- хрен с медом - по 1 ст. л. (помогает выводить слизь и справиться с воспалением легких),

- имбирный чай (аналогичное действие),

- куркума - по 1/2 -1 ч. л. (противовоспалительные свойства),

- полынь однолетняя Annua Artemisia - настойка, 1 ч. л. в день (применяется при малярии). Или используйте отвар лавра,

- медицинские грибы - чага, кордицепс, рейши,

- лецитин - до 3 ч. л. (поддерживает работу легких и печени),

- масло черного тмина.

Проконсультируйтесь со своим врачом.