Помогло тысячам: нутрициолог назвала средство для профилактики коронавируса
Многие задаются вопросом, как защищить себя и свою семью от вирусов, в частности, от коронавируса. Оказывается, отличной профилактикой и помощником в лечении COVID-19 может стать чай на основе трав.
Нутрициолог Вероника Натуромама поделилась в своем Instagram рецептом и призналась, что чай работает - и помог уже тысячам.
Состав: солодка, таволга, чабрец, ягоды черной бузины, листья березы, исландский мох, бессмертник, шлемник, имбирь, любовь и забота.
Действие: оказывает помощь в комплексной терапии, облегчает отхождение мокроты, способствует восстановлению ворсинок в легких, повышает иммунитет, помогает печени и почкам.
Институт Функциональной Медицины США выпустил рекомендации по лечению коронавируса, куда входят солодка, шлемник, ягоды чеерной бузины.⠀
Чай на травах - на страже здоровья (фото: pexels.com)
Способ применения: заварите в термосе 1 ст. л. на 1 ст. воды. Настаивайте час. Принимайте до 1 л в день. Получайте максимум пользы трав.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аутоиммунные заболевания, беременность, цитокиновый шторм.
С осторожностью при кормлении грудью - отслеживайте реакцию ребенка. Вариант чая без ягод черной бузины для людей с аутоиммунными заболеваниями и при кормлении грудью тоже возможен.
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Чай можно принимать для профилактики. Это дает шанс на более легкое протекание болезни. Но не дольше 2 недель.
Чай будет работать при соблюдении рекомендаций:⠀
- Во время болезни уберите из питания сахар, сладкое, глютен, рафинированное растительное масло, молочные продукты. Эти продукты поддерживают воспаление и ухудшают течение болезни.
- Дополнительно:
- хрен с медом - по 1 ст. л. (помогает выводить слизь и справиться с воспалением легких),
- имбирный чай (аналогичное действие),
- куркума - по 1/2 -1 ч. л. (противовоспалительные свойства),
- полынь однолетняя Annua Artemisia - настойка, 1 ч. л. в день (применяется при малярии). Или используйте отвар лавра,
- медицинские грибы - чага, кордицепс, рейши,
- лецитин - до 3 ч. л. (поддерживает работу легких и печени),
- масло черного тмина.
Проконсультируйтесь со своим врачом.
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