При помощи одежды: 7 простых приемов, как выглядеть стройнее и выше

Визуальная коррекция работает на всех. При помощи одежды и простых приемов можно стать стройнее и выше - если не в жизни, то, по крайней мере, в глазах окружающих.
Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала стилист Файила Эспиби.
Стилист на примерах блогеров продемонстрировала, что получить фигуру и рост мечты может каждая - нужно просто быть немного хитрее.
1. Обращайте внимание на принт и его расположение на одежде. Вертикальные редкие или контрастные полосы будут стройнить, а если они еще будут диагональными, то это бинго!
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