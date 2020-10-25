Понадобятся зонты: Диденко уточнила прогноз погоды на воскресенье

Синоптик уточнила, что дожди пройдут только в некоторых регионах

Синоптик Наталья Диденко рассказала, какая погода ожидается в Украине в день местных выборов. По данным эксперта, в большинстве регионов будет доминировать антициклон, который принесет ясную и теплую погоду. В некоторых же областях все же ожидаются осадки. Детальный прогноз на 25 октября синоптик опубликовала на своей странице в Facebook.

Как сообщает Диденко, воскресенье в Украине будет преимущественно сухим и теплым. Однако она также уточнила, что в Прикарпатье ожидаются осадки, поэтому запастись зонтами – просто необходимо.

"Температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +12… +18 градусов, на юге до +20 градусов. В Киеве 25 октября ожидается +12… +14 градусов, без дождя", - отмечает синоптик.

Карта погоды на 25 октября (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

В Укргидрометцентре отмечают, что дожди пройдут во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Также синоптики уточнили, что украинцев ожидает в воскресенье от +14 до +16 градусов тепла в среднем. В западных регионах – на один-два градуса меньше. Только в Киевской, Львовской и Ивано-Франковской областях температура опустится до +12… +14 градусов. На юго-востоке и в приморских областях погода будет выше +15… +19 градусов. В Крыму – до рекордных +22 градусов.

Вместе с тем метеорологи предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в восточных и некоторых южных областях.

Погода в Украине 25 октября по областям (скриншот: meteo.gov.ua)

Ранее синоптики также рассказали, какая зима будет в Киеве. Специалисты дали необычный прогноз.

Отметим, что метеозависимым людям стоит быть осторожнее, так на Землю нагрянет магнитная буря, пик которой придется на день местных выборов, 25 октября.