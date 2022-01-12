Пониженный гемоглобин и проблемы с щитовидкой: о каких проблемах говорит мерзлявость зимой

Наступили холода, и многие в эту пору начинают мерзнуть больше обычного. А Вы задавались вопросом, почему?

Натуропат Юлия Алешина предложила в Instagram определить причины того, почему мы мерзнем.

В норме температура нашего тела поддерживается на уровне 36-37 градусов, незначительно колеблясь на протяжении суток.

Такое постоянство температуры обеспечивается балансированием механизмов теплоотдачи и теплопродукции, выработанных нашим организмом.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Нарушенное кровообращение

Кровь плохо циркулирует по организму, и человек никак не может согреться, при этом температура тела остается в пределах нормы. Соответственно, он постоянно мерзнет.

Нарушения в работе щитовидной железы

Могут сделать Вас как "мерзляком", так и "знойным" человеком. Связано это с количеством вырабатываемых железой гормонов под названием тироксин и трийодтиронин. Они отвечают за производство энергии в нашем организме.

Дефицит энергии приводит к снижению температуры тела, а следовательно, к постоянной зябкости и непереносимости холода.

Женщины более чувствительны к холоду

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Это обусловлено равномерным распределением подкожного жира в организме женщины, что с одной стороны, обеспечивает лучшее сохранение тепла во внутренних органах, но в то же время приводит к тому, что, прилившая к внутренним органам кровь, не успевает нагреть руки и ноги.

Гемоглобин ниже нормы

Гемоглобин отвечает за доставку кислорода к органам и тканям. Когда кислорода не хватает, появляется состояние, при котором вы ощущаете слабость, головокружение и зябкость.

Неподвижный образ жизни

Отсутствие физической активности —причина многих наших проблем со здоровьем, в том числе и с постоянной мерзлявостью.

Душевный дискомфорт (стресс)

Очень часто сопровождается тем, что многие зябнут в этом состоянии, независимо от температуры воздуха.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Курение, злоупотребление алкоголем и кофе наносят вред всему телу, вызывают спазмы и сужение сосудов, поэтому человек и мерзнет.