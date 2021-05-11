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Порноактриса из "Холостяка" показала школьное фото

Новина українською → Вторник 11 мая 2021 21:44
Порноактриса из "Холостяка" показала школьное фото Фото: Адель Асанти (instagram.com/adelasantyxx)
Автор: Lite

Бывшая участница шоу "Холостяк 11" Адель Асанти, настоящее имя которой Настя Распутина, показала свое школьное фото. Порнозвезду попросили об этом ее подписчики в сети.

Школьную фотографию девушка опубликовала в Instagram Stories.

На этой фотографии на Насте можно увидеть черно-бордовую школьную форму. Волосы она собрала в хвост, и на голове у нее обруч. При этом школьница мило улыбается на камеру.

Порноактриса из &quot;Холостяка&quot; показала школьное фото

Адель Асанти (фото: instagram.com/adelasantyxx)

Напомним, Адель Асанти высказалась о дружбе на проекте "Холостяк". Она отметила, что хоть и не нашла свою любовь на этом шоу, но ей посчастливилось встретиться с прекрасными девушками, с которыми они стали настоящими друзьями.

Она также подчеркнула, что надеется на то, дружить они будут очень долго и за это она благодарна данному проекту. Кроме того, Адель опубликовала фото, где девушки сидят за большим столом.

На встречу собрались Надин Медведчук, Елена Титова, Кристина Пустовар, Валентина Панченко и Валентина Петренко, Ольга Сидоренко, Алла Резниченко, Виктория Завгородняя, Хана Мамедова и Юлия Данькова.

Мы также писали о том, что Адель Асанти решилась на сложное признание о семье. Дело в том, что она росла без отца, ее воспитывала мать, и она ее безумно любит. Девушка также призналась, что мечтает о своей семье и детях.

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