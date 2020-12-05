Последний коридор затмений в 2020 году: как привлечь удачу и изменить жизнь

В декабре 2020 мы переживем очень важное событие - последний коридор затмений в этом году. Собственно этот период уже наступил, поэтому нужно поспешить, чтобы привлечь свою удачу и изменить жизнь.

Астрологи называют коридором затмений временной промежуток между близкими друг к другу затмениями. После лунного (30 ноября) нас ждет солнечное затмение 14 декабря. Он будет происходить в знаке Стрельца, пишет slovofraza.

В этот период нас ждет много интересных и важных событий. И каждый из нас сможет поменять жизнь к лучшему, но есть риск, что все пойдет по неправильному пути. Очень важно в это время все контролировать и не допускать ошибок, которые могут стать роковыми.

Что нужно успеть до 14 декабря

Попросите прощения у людей, которых вы обидели тогда или сейчас. Ведь нерешенные разногласия могут испортить даже самые крепкие союзы.

Избавьтесь от обид и простите своих врагов. Если вам кто-то насолил, пусть это останется в прошлом.

А вот изжившие себя отношения стоит завершить. И этот период отлично подходит для такого решения. Закончив "мертвые" отношения вы можете открыть дверь "правильному" человеку, который войдет в вашу жизнь и поменяет ее.

Успейте решить до 14 декабря важные проблемы на работе и в бизнесе. Если не справитесь, настроение в новогодние праздники может быть испорчено плохими мыслями.

Рассчитайтесь с долгами до конца коридора затмений. Если это не сделать, рост проблем может усилиться.

Ранее астролог предупредила о важном астрологическом событии, которое ждет нас в день зимнего солнцестояния.

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