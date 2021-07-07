Потап на сцене слился в поцелуе с Позитивом: мы последние мужики!
После каминг-аута певца MELOVIN на сцене Atlas Weekend и его поцелуя с парнем, коллеги по цеху последовали его примеру. Так, например, известный украинский продюсер и певец Алексей Потапенко (Потап) решил также обменяться нежностями с Позитивом и поцеловал его на той же сцене фестиваля.
Видео "страсти" опубликовали на YouTube.
"Мы последние мужики в шоу-бизнесе", - сказал Потап и поцеловал Позитива.
Поцелуй был не таким долгим, как у Меловина, но все же это произошло.
После чего оба артиста закрыли глаза и вытерли рот. Это действо произвело сильное впечатление на зрителей, собравшихся на фестивале Atlas Weekend. Толпа просто взревела и взорвалась аплодисментами.
Кроме того, на сцене фестиваля к артистам присоединилась и Надя Дорофеева, которая также выступала на Atlas Weekend в тот день.
"Взяли Бабу В Мужской клуб! На один раз! Но зато какой!" - подписал фото Потап на странице в Instagram.
Отметим, что пост Потапа собрал более 48 тыс. лайков и огромное количество комментариев.
Как мы ранее писали, на М1 рассказали, почему вырезали поцелуй MELOVIN с парнем из эфира.