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Потепление наступит уже скоро: синоптики назвали дату

Новина українською → Воскресенье 07 марта 2021 21:26
Потепление наступит уже скоро: синоптики назвали дату Погода в Украине будет становиться теплее (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Lite

Погода в Украине в последнее время не радует украинцев своим теплом, а ночью и с утра вообще наблюдаются заморозки. Тем не менее синоптики рассказали, что с 12 марта в страну придет потепление.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

При этом с 8 по 12 марта в стране синоптики прогнозируют холодную погоду с морозами и местами со снегом и мокрым дождем. Средняя дневная температура будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла, а ночью в некоторых регионах будет до -10 градусов.

Но с 12 марта станет теплее. В западных областях ожидается днем +7...+9 градусов. Ночью будет еще прохладно 0... +3 градуса. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температур днем составит +9… +11 градусов, а ночью +2... +4. Также в этот день ожидается дождь.

В центральных и северных регионах будет +5... +7 днем и -1... +2 ночью. В восточных областях - 0... +4 градуса днем и -3... +1 в темное. При этом будет дождь с мокрым снегом.

На юге страны также значительно потеплеет температур днем +7… +9 и ночью от -1 до +3, но также пройдет дождь.

В аннексированном Крыму днем +7… +9, а ночью от 0… +2, и также ожидается дождь.

В Киеве дождь. Днем температура воздуха прогреется до +7 градусов, ночью будет -1…+1.

Потепление наступит уже скоро: синоптики назвали дату

Погода в Украине 12 марта (погодная карта: meteo.gov.ua)

Напомним, в оккупированный Крым пришла настоящая весна и "расцвел" целый лес. На полуострове десятки квадратных километров покрывают подснежники, крокусы и многие другие ранние цветы.

Ранее климатолог Вера Балабух предупредила украинцев об аномальном лете.

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