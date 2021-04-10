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Появилась первая официальная реакция Меган Маркл и Гарри на смерть дедушки: "спасибо за службу"

Новина українською → Суббота 10 апреля 2021 12:52
Появилась первая официальная реакция Меган Маркл и Гарри на смерть дедушки: "спасибо за службу" Королева Елизавета II, Меган Маркл и принц Гарри (фото: Getty Images)
Автор: Lite

После смерти принца Филиппа, герцога Эдинбургского и супруга королевы Елизаветы II, в сети появилась первая официальная реакция Меган Маркл и принца Гарри на утрату дедушки.

Супруги почтили память принца Филиппа на сайте своего благотворительного фонда Archwell.

Внук и невестка Елизаветы II опубликовали короткое соболезнование в память о герцоге Эдинбургском и сообщили, что им будет его не хватать, а также поблагодарили за службу.

"Светлая память. Его королевское высочество герцог Эдинбургский. 1921–2021. Спасибо за службу. Нам будет вас очень не хватать", – написали Гарри и Меган.

Появилась первая официальная реакция Меган Маркл и Гарри на смерть дедушки: &quot;спасибо за службу&quot;

Принц Гарри и Меган Маркл отреагировали на смерть принца Филиппа (фото: скриншот с сайта Archwell)

Ранее в сети появилась информация о том, что принц Гарри планирует приехать в Великобританию на похороны дедушки - впервые за год. В последний раз Гарри и Меган были в Великобритании в марте 2020-го года, когда сложили с себя официальные полномочия.

Будет ли супруга сопровождать его на этот раз – пока неизвестно, так как она беременна вторым ребенком и должна родить в начале лета.

Напомним, что про смерть принца Филиппа стало известно 9 апреля. Он не дожил чуть более двух месяцев до своего сотого юбилея, а в последнее время много болел и провел месяц в больнице. Умер менее чем через месяц после выписки дома, в Виндзорском замке.

Мы также писали, что титул герцога Эдинбургского, как и другие титулы скончавшегося 9 апреля супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филипа, автоматически перешли к его старшему сыну Чарльзу. Если он станет королем, то все титулы будут объединены с короной.

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