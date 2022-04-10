Праздник 10 апреля: что можно и нельзя делать, все приметы
10 апреля 2022 года все православные христиане празднуют День памяти Преподобного Иллариона.
Что можно и нельзя делать, какие традиции, у кого день ангела и какие важные события произошли - читайте ниже в материале Lite.
Преподобный Илларион Новый с юности посвятил себя служению Христу и много лет провел в затворничестве. За непорочность и святость жизни его удостоили сана пресвитера, а затем он был назначен игуменом Пеликитского монастыря. С помощью молитвы он низводил дождь во время засухи, отгонял от полей вредных животных и совершал много других чудес.
Обычно к 10 апреля уже теплело, и снег таял. Наши предки верили, что, как только зацветает мать-и-мачеха, Степанов венок теряет свою силу – его еще 15 августа плели члены семьи все вместе. И обычно такой венок использовали для лечения болезней как оберег и талисман. Из венка выдергивали растения и заваривали на их основе чай.
Славяне в этот день убирали зимние вещи, инструменты и предметы быта. Перед тем, как спрятать, все приводили в порядок. В этот период активно начинает распускаться мать-и-мачеха, поэтому можно собирать травы для приготовления настоев. Если на реках уже сошел лед, то можно выходить и чистить водоемы от мусора, скопившегося за зиму.
Главные приметы этого дня:
- Слышится глухой и продолжительный гром – будет много дождей в этот месяц.
- Сороки сидят 10 апреля на верхушках деревьев – скоро будет тепло.
- Дождь в этот день – будет хороший урожай.
- Чибисы вечером низко кричат – летом будет засуха.
- Если чибисы поют протяжно, то на следующий день можно ожидать ясной погоды.
- Туман и иней утром в этот день предвещают богатый урожай фруктов, овощей и злаков.
- Чибисы летают низко – ждите засухи.
Что нельзя делать в этот день:
- В этот день нельзя врать, ссориться и употреблять алкоголь.
- Также запрещено плохо относиться к домашней птице - отпугнете удачу.
- Отказывать в помощи тоже не думайте - будете нуждаться в деньгах.
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