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Праздник 10 мая: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины

Новина українською →
Вторник 10 мая 2022 06:04
Праздник 10 мая: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины Какой сегодня праздник (freepic.com)
Автор: Styler

10 мая 2022 года православный мир чтит память апостола Симона, который вел праведный образ жизни, помогал людям и старался никогда никого не обижать.

Что можно и нельзя делать в этот день приметы, у кого именины - читайте в материале Lite.

Отмечается, что он с юных лет общался со Спасителем, слушал Его божественное учение, видел совершаемые Им чудеса, был в числе 70 учеников, избранных Самим Господом и был свидетелем страданий, крестной смерти и воскресения Его из мертвых.

По вознесению Господа на небо, Симон, вместе с апостолами удостоился получить Святого Духа и таким образом он являлся очевидцем и свидетелем всех деяний Господних, начиная с его крещения.

Симон мирно жил и умер в возрасте 105 - 110 лет. После его смерти все апостолы собрались вместе, чтобы провести его душу в мир иной. Святой прославился добрыми деяниями и чистыми помыслами.

Приметы этого дня

  • Если облака быстро по небу бегут - ожидай ненастья;
  • Идет сильный дождь - уродится рожь;
  • Кричит сова - идет похолодание;
  • Вечером появился туман - скоро наступит потепление.

Что нельзя делать в этот день

  • В этот день нужно меньше говорить;
  • Нельзя ругаться и сквернословить;
  • В еде стоит быть избивиборчимрательным и отказаться от вредной пищи;
  • Не рекомендуется выносить мусор.

Именинники этого дня – Семен (Симеон), Степан (Стефан).Поздравьте этих людей с днем ангела!

Напомним, ранее мы писали о том, какие церковные праздники будут отмечать украинцы в мае 2022.

А также рассказывали о том, кто будет отмечать день ангела в мае 2022 и как назвать новорожденного малыша.

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