Праздник 10 мая: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины
10 мая 2022 года православный мир чтит память апостола Симона, который вел праведный образ жизни, помогал людям и старался никогда никого не обижать.
Что можно и нельзя делать в этот день приметы, у кого именины - читайте в материале Lite.
Отмечается, что он с юных лет общался со Спасителем, слушал Его божественное учение, видел совершаемые Им чудеса, был в числе 70 учеников, избранных Самим Господом и был свидетелем страданий, крестной смерти и воскресения Его из мертвых.
По вознесению Господа на небо, Симон, вместе с апостолами удостоился получить Святого Духа и таким образом он являлся очевидцем и свидетелем всех деяний Господних, начиная с его крещения.
Симон мирно жил и умер в возрасте 105 - 110 лет. После его смерти все апостолы собрались вместе, чтобы провести его душу в мир иной. Святой прославился добрыми деяниями и чистыми помыслами.
Приметы этого дня
- Если облака быстро по небу бегут - ожидай ненастья;
- Идет сильный дождь - уродится рожь;
- Кричит сова - идет похолодание;
- Вечером появился туман - скоро наступит потепление.
Что нельзя делать в этот день
- В этот день нужно меньше говорить;
- Нельзя ругаться и сквернословить;
- В еде стоит быть избивиборчимрательным и отказаться от вредной пищи;
- Не рекомендуется выносить мусор.
Именинники этого дня – Семен (Симеон), Степан (Стефан).Поздравьте этих людей с днем ангела!
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