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Праздник 11 июня: какой день, что сегодня нельзя делать и кто именинник

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Пятница 11 июня 2021 05:39
Праздник 11 июня: какой день, что сегодня нельзя делать и кто именинник Православные чтят память Феодосьи (коллаж РБК-Украина)
Автор: Lite

В эту дату верующие христиане вспоминают о Феодосье Колосятнице, которая умерла за веру в Христа.

Главные табу и приметы этого дня - мы сообщим в материале ниже. Также читайте, кто сегодня именинник.

Ей было всего 17 лет, когда ей отрубили голову. Наши предки считали этот день одним из самых несчастливых в году, поэтому никогда не начинали ничего нового в эту дату.

Главные приметы этого дня:

  • Можно гадать о цене хлеба по ржи. Так, если она цветет в нижней части – примета того, что хлеб будет стоить дешево. Если с середины или с верха – то цена, соответственно, будет обычной или высокой.
  • Если много ржи появилось - будет много грибов.
  • На Федосью крестьяне отправлялись в поле и осматривали всходы. Если хлеба взошли – это считалось хорошей приметой. Большой радостью был налив колоса. А вот, если всходы были плохими, то богатого урожая ожидать не приходилось.
  • Много пауков сулят отличную погоду.
  • Сон в эту ночь - будет вещим и очень скоро исполнится.

Что нельзя делать в этот день:

  • Нельзя начинать ничего нового.
  • Нельзя отправляться в поездки.
  • Нельзя жениться и свататься.
  • Нельзя принимать важные решения.
  • Запрещается ссориться.

Именины в этот день празднуют: Александра, Андрей, Богдан, Иван, Лука, Мария, Фаина, Федот. Не забудьте поздравить с днем ангела этих людей!

Как мы ранее писали, в Украине хотят отменить перенос рабочих дней.

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