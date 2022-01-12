Праздник 12 января: что строго запрещено делать в этот день, приметы
12 января - это День Анисьи зимней. В этот праздник обычно ходят в гости, при этом на столе обязательно должны присутствовать разносолы, свиная требуха, грибы.
Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.
Обычно в этот день стоят сильные морозы. Так обозначено уже давно в народном календаре и исключения бывают редко.
История этого дня
По преданиям, все началось с мученицы, которая проживала в христианской семье в греческом городе Салоники. После смерти родителей она раздала имущество нищим, а свою жизнь проводила в посте и молитве.
Однажды по дороге в церковь Анисью остановил римский воин, предложивший ей отправиться на языческий праздник. Девушка отказала ему, тогда он попытался её схватить и сорвать косынку с ее головы. Анисья его оттолкнула и, плюнув ему в лицо, сказала: "Да запретит тебе, дьявол, Господь мой Иисус Христос". После этого воин достал свой меч и ударил её в бок, пронзив насквозь.
Тело мученицы погребли за городом. Позже на ее могиле был возведен молитвенный дом. Сейчас мощи святой находятся в Салониках в базилике Святого Димитрия. Почитать память Анисии Солунской стали с X века.
Приметы дня
- Если на Анисью дует ветер с юга, то весь год будет урожайным, а лето - теплым. Если на Анисью идет снег, то летом можно ожидать сильных дождей.
- Люди, которые родились в День Анисии, являются очень удачливыми.
- Если на Анисью воробей громко чирикает – жди скорой оттепели.
- Если ночью дует ветер с юга, то год будет счастливым и урожайным, а лето – теплым.
- Западный ветер – в реках будет много рыбы.
- Если пошел снег, то это примета к тому, что лето будет дождливым и пасмурным.
- Если человек родился на Анисью, то он будет отличным плотником и охотником.
- На Анисью можно молиться об излечении желудочных хворей.
Если в семье кто-то занедужил, то можно провести ритуал для его выздоровления. Нужно выйти на перекресток и громко сказать имя больного человека.
Что нельзя делать в этот день
- Шить и прясть, потому что это принесет несчастье.
- Употреблять пищу с солью - к проблемам со здоровьем.
- Не стоит поднимать вещи на перекрестке, иначе накличете на себя беду.