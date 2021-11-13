Праздник 13 ноября: что нельзя делать сегодня, у кого именины

Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.

Святые жили в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в XII веке.

В этих пещерах преподобные Никодим и Спиридон провели 30 лет. Они занимались выпеканием просфор - богослужебного литургического хлеба. Также вели строгую монашескую жизнь.

Оба прославились чудотворениями. Однажды загорелась печь, и они смогли потушить огонь, оставшись при этом невредимыми. После этого случая в народе преподобных Никодима и Спиридона начали почитать как хранителей дома от пожара.

Что нельзя делать сегодня

Старайтесь ни с кем не ссориться и не вступать в конфликты, так как в этот день недруг может вас сглазить.

Не стоит общаться с незнакомцами – 13 ноября очень легко сглаз причинить.

Народные приметы 13 ноября

Если сегодня солнечная и ясная погода, то в ближайшие дни стоит ожидать сильный ветер;

Если громко чирикают воробьи, то будет теплая погода;

Если воробьев не слышно, значит похолодает;

Если медведь соорудил берлогу на возвышенности, то весной начнется сильное половодье;

Если снегирь будет петь, значит скоро наступит зима;

Если съешь блюдо из курятины 13 ноября - жди счастливой доли.

День ангела 13 ноября празднуют: Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Всеволод, Герман, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Николай, Петр, Роман, Сергей, Степан, Трофим, Федор, Яков. Поздравьте этих людей с именинами!