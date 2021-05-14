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Праздник 14 мая: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины

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Пятница 14 мая 2021 05:57
Праздник 14 мая: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины В этот день отмечается народный праздник Еремея Запашника (коллаж РБК-Украина)
Автор: Lite

14 мая наши предки отмечали праздник Еремея Запашника.

В нашем материале ниже мы расскажем о главных приметах и запретах этого дня.

Иеремия – второй из четырех величайших пророков, о которых упоминается в Ветхом Завете. Родился он в семи километрах от Иерусалима, а его пророческая деятельность приходилась на самый бурный период Иудейского царства. По велению Бога он надел на шею деревянное, а после и железное ярмо, как символ будущего рабства народа иудейского. Иеремия был убит своими же земляками за пророчество об истреблении иудеев вавилонским правителем.

По обычаю, с этого дня начинались самые тяжелые и изнурительные работы, которые были важны для людей, работающих на земле.

14 мая люди особенно просили Божьей помощи и защиты от негативных природных явлений, которые могли помешать получить богатый урожай.

Именины сегодня празднуют: Нина, Тамара, Макар.

Главные приметы этого дня:

  • Если день ясный – на уборку хлеба тоже будет хорошая погода.
  • Если муравьи чистые и сытые – будет богатый урожай хлеба.
  • Если погода испортилась – будет холодная зима.
  • Если на восходе солнца в небе нет облаков – ждите знойного лета.
  • Муравьи на Еремея суетятся в муравейнике – весь следующий месяц ждите дождей.
  • Если в этот день пасмурно – к морозной зиме.

Что нельзя делать в этот день:

  • Нельзя давать деньги, продукты, зерно в долг – к неудачам в семье и к плохому урожаю.

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