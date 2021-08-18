Праздник 18 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины
18 августа в православной церкви отмечается день святого Евстигнея.
В нашем материале ниже мы расскажем о самых главных приметах и запретах этого дня.
В старости он решил полностью посвятить себя Богу, все время проводил время в молитвах, а также совершал добрые дела и посещал храмы.
В народе эта дата считается в народе днем Евстигнея-житника. Крестьяне совершали специальный обряд, чтобы посевы скорее созревали. По традиции, нужно было съесть в этот день хлеб с луком, запивая квасом. А еще большой удачей считается в этот день найти на поле стебель с 12-ю колосьями. Зерна с него хранят до следующей весны и первыми засевают.
18 августа была распространена традиция, согласно которой запрещалось есть хлеб без соли или лука (также советовавшего запивать хлеб квасом). Наши предки верили, что этот обычай поможет жить в достатке и сохранить продовольственные запасы до следующей весны.
Главные приметы этого дня
- Какая погода 18 августа – таким и декабрь будет.
- Если лук созревал18 августа – считалось, что крестьянин урожай потерял.
- Нельзя в поле петь – только по дороге.
- Пиявки на поверхность воды всплывают – дождь будет.
- Земляные черви выползли 18 августа из-под земли – ждите дождя.
- Вечером эхо слышится далеко – будет теплый день.
- Если же эхо 18 августа глухое, то следующий день будет пасмурным.
Что нельзя делать в этот день
- В этот день нельзя долго спать, ведь вы не успеете закончить все работы.
- Не стоит брать деньги взаймы.
Именинники этого дня – Нонна. Поздравьте ее с днем ангела.
Напомним, что появился график выходных дней на День Независимости.