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Праздник 18 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины

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Среда 18 августа 2021 05:40
Праздник 18 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины Православные вспоминают святого Евстигния (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

18 августа в православной церкви отмечается день святого Евстигнея.

В нашем материале ниже мы расскажем о самых главных приметах и запретах этого дня.

В старости он решил полностью посвятить себя Богу, все время проводил время в молитвах, а также совершал добрые дела и посещал храмы.

В народе эта дата считается в народе днем Евстигнея-житника. Крестьяне совершали специальный обряд, чтобы посевы скорее созревали. По традиции, нужно было съесть в этот день хлеб с луком, запивая квасом. А еще большой удачей считается в этот день найти на поле стебель с 12-ю колосьями. Зерна с него хранят до следующей весны и первыми засевают.

18 августа была распространена традиция, согласно которой запрещалось есть хлеб без соли или лука (также советовавшего запивать хлеб квасом). Наши предки верили, что этот обычай поможет жить в достатке и сохранить продовольственные запасы до следующей весны.

Главные приметы этого дня

  • Какая погода 18 августа – таким и декабрь будет.
  • Если лук созревал18 августа – считалось, что крестьянин урожай потерял.
  • Нельзя в поле петь – только по дороге.
  • Пиявки на поверхность воды всплывают – дождь будет.
  • Земляные черви выползли 18 августа из-под земли – ждите дождя.
  • Вечером эхо слышится далеко – будет теплый день.
  • Если же эхо 18 августа глухое, то следующий день будет пасмурным.

Что нельзя делать в этот день

  • В этот день нельзя долго спать, ведь вы не успеете закончить все работы.
  • Не стоит брать деньги взаймы.

Именинники этого дня – Нонна. Поздравьте ее с днем ангела.

Напомним, что появился график выходных дней на День Независимости.

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