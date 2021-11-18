Праздник 18 ноября: что важно сделать в этот особенный день, у кого день ангела

18 ноября православные почитают память мучеников и подвижников Галактиона и Епистимии, которые жили в III веке в городе Емесе Финикийском (территория современного Ливана) и приняли истязания и казнь за веру в Иисуса Христа.

Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.

Верующие обращаются в молитвах к преподобномученикам для помощи в борьбе с соблазнами блуда.

Как гласят библейские предания, родители Галактиона Клитофон и Левкиппия раньше были язычниками, но обратились в христианство после встречи со старцем Онуфрием. Так, матери Галактиона во сне явился Спаситель и обещал освободить ее от бесплодия, а сын должен был стать великим поборником Веры. Юноша получил блестящее образование и в 24-летнем возрасте обручился с языческой девушкой Епистимия, которая вскоре приняла святое Крещение.

Также 18 ноября православные чтят память святого архиепископа Ионы, который занимался обустройством и организацией приютов для сирот и обездоленных. Также он считался большим чудотворцем, и даже после смерти в XV веке мощи сохранили удивительную силу - к ним приходили за исцелением и избавлением от неудач.

Главные приметы в день святого Ионы:

Если в этот день начался снегопад, то сугробы продержатся всю зиму;

Если 18 ноября по утру идет дождь, то уже к вечеру заметет снегом;

В темное время луна в небе в дымке сулила затяжную непогоду;

Если 18 ноября небо ясное и дует северный ветер, то скоро заметно похолодает;

В день Ионы покупка вещи или товара - словно деньги на ветер выбросить.

Что можно и нельзя делать в этот день:

В народе считалось, что в день Ионы можно привлечь свою вторую половинку ближе к сердцу. 18 ноября девушки раскидывали монетки во дворе, чтобы пришел жених, а также просили святого о скорой встрече с достойным парнем и богатой свадьбе.

Работа по дому и уборка сулили удачу, а поход в баню - здоровье на весь год.

На Иону верили, что принятие важных решений в этот день не принесет желаемого результата.

Также день считали неудачным для покупок, договоров и займа - трата денег 18 ноября не сулила добра и могла обернуться значительными потерями.

Запрещалось поднимать с земли чужой веник - такую находку обходили десятой дорогой, так как на нем могла быть порча.

Именины празднуют: Гавриил, Галактион, Григорий, Иона, Памфил, Тимофей, Тихон.