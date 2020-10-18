Праздник 18 октября: самый строгий запрет и традиции этого дня
Украинцам рассказали, что строго запрещено делать в праздник 18 октября
18 октября 2020 в православном календаре почитается память святой мученицы Харитины Амисийской. В народе этот день носит название Харитины, День Харитины, Вековечная ткачиха. Как и любой другой церковный праздник, это воскресенье имеет свои традиции, приметы, обряды и запреты.
В народе 18 октября было принято заниматься прядением. Девушки собирались на вечерние посиделки и пряли. А вот уклонятся от этой работы считалось плохой приметой. Об этом пишут podrobnosti.ua.
Традиции на Вечную ткачиху
"Харитина - вечная ткачиха", "Харитины первые холстины", - говорили раньше об этом дне. Обязательным обрядом на Харитины было выткать первый холст. Ведь святая является покровительницей всех прях и ткачих.
Нить, вытканную 18 октября, называли "животворной". Ее повязывали на левое запястье, чтобы защититься от порчи и сглаза. Еще 18 октября катали шерсть на валенки.
Девочке, которая появлялась в этот день суждено было стать ткачихой-искусницей.
Девушка занимается пряжей в День Харитины
Народные приметы на 18 октября
- Нет ветра на Харитины - скоро ударят морозы.
- Птицы дружно улетают на юг - зима будет холодной.
- Если после восхода солнца туман исчез, день будет солнечным.
- Если до этого дня снег не выпал, зима будет поздней.
- В небе кружат галки и вороны, а тучи плывут против ветра - выпадет снег.
- Дым от костра стелится по земле - к дождю.
Что можно и нужно сделать на Харитины
К этому дню следует завершить все незаконченные дела, если есть такая возможность.
Людям и банкам нужно отдать долги, даже самые малые.
Освободитесь от лишнего морального и материального груза. Составьте планы на будущее, помечтайте, задумайтесь о целях.
Что запрещено делать 18 октября
- В этот день нельзя свататься или жениться.
- Если отправляетесь на важную встречу, нельзя надевать ничего нового из одежды и аксессуаров.
- Если отношения в вашей паре испортились, вам нужно купить серебряные кольца и надеть их друг другу на средний палец на левой руке.
- Нельзя переезжать на новое место.
- Также 18 октября нельзя завидовать.
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