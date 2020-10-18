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Праздник 18 октября: самый строгий запрет и традиции этого дня

Новина українською → Воскресенье 18 октября 2020 06:00
Праздник 18 октября: самый строгий запрет и традиции этого дня Какой праздник 18 октября (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Украинцам рассказали, что строго запрещено делать в праздник 18 октября

18 октября 2020 в православном календаре почитается память святой мученицы Харитины Амисийской. В народе этот день носит название Харитины, День Харитины, Вековечная ткачиха. Как и любой другой церковный праздник, это воскресенье имеет свои традиции, приметы, обряды и запреты.

В народе 18 октября было принято заниматься прядением. Девушки собирались на вечерние посиделки и пряли. А вот уклонятся от этой работы считалось плохой приметой. Об этом пишут podrobnosti.ua.

Традиции на Вечную ткачиху

"Харитина - вечная ткачиха", "Харитины первые холстины", - говорили раньше об этом дне. Обязательным обрядом на Харитины было выткать первый холст. Ведь святая является покровительницей всех прях и ткачих.

Нить, вытканную 18 октября, называли "животворной". Ее повязывали на левое запястье, чтобы защититься от порчи и сглаза. Еще 18 октября катали шерсть на валенки.

Девочке, которая появлялась в этот день суждено было стать ткачихой-искусницей.

Праздник 18 октября: самый строгий запрет и традиции этого дня

Девушка занимается пряжей в День Харитины

Народные приметы на 18 октября

  • Нет ветра на Харитины - скоро ударят морозы.
  • Птицы дружно улетают на юг - зима будет холодной.
  • Если после восхода солнца туман исчез, день будет солнечным.
  • Если до этого дня снег не выпал, зима будет поздней.
  • В небе кружат галки и вороны, а тучи плывут против ветра - выпадет снег.
  • Дым от костра стелится по земле - к дождю.

Что можно и нужно сделать на Харитины

К этому дню следует завершить все незаконченные дела, если есть такая возможность.

Людям и банкам нужно отдать долги, даже самые малые.

Освободитесь от лишнего морального и материального груза. Составьте планы на будущее, помечтайте, задумайтесь о целях.

Что запрещено делать 18 октября

  • В этот день нельзя свататься или жениться.
  • Если отправляетесь на важную встречу, нельзя надевать ничего нового из одежды и аксессуаров.
  • Если отношения в вашей паре испортились, вам нужно купить серебряные кольца и надеть их друг другу на средний палец на левой руке.
  • Нельзя переезжать на новое место.
  • Также 18 октября нельзя завидовать.

Ранее мы писали, что в Украине появится два новых профессиональных праздника.

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