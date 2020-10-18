Праздник 18 октября: самый строгий запрет и традиции этого дня

Украинцам рассказали, что строго запрещено делать в праздник 18 октября

18 октября 2020 в православном календаре почитается память святой мученицы Харитины Амисийской. В народе этот день носит название Харитины, День Харитины, Вековечная ткачиха. Как и любой другой церковный праздник, это воскресенье имеет свои традиции, приметы, обряды и запреты.

В народе 18 октября было принято заниматься прядением. Девушки собирались на вечерние посиделки и пряли. А вот уклонятся от этой работы считалось плохой приметой. Об этом пишут podrobnosti.ua.

Традиции на Вечную ткачиху

"Харитина - вечная ткачиха", "Харитины первые холстины", - говорили раньше об этом дне. Обязательным обрядом на Харитины было выткать первый холст. Ведь святая является покровительницей всех прях и ткачих.

Нить, вытканную 18 октября, называли "животворной". Ее повязывали на левое запястье, чтобы защититься от порчи и сглаза. Еще 18 октября катали шерсть на валенки.

Девочке, которая появлялась в этот день суждено было стать ткачихой-искусницей.

Девушка занимается пряжей в День Харитины

Народные приметы на 18 октября

Нет ветра на Харитины - скоро ударят морозы.

Птицы дружно улетают на юг - зима будет холодной.

Если после восхода солнца туман исчез, день будет солнечным.

Если до этого дня снег не выпал, зима будет поздней.

В небе кружат галки и вороны, а тучи плывут против ветра - выпадет снег.

Дым от костра стелится по земле - к дождю.

Что можно и нужно сделать на Харитины

К этому дню следует завершить все незаконченные дела, если есть такая возможность.

Людям и банкам нужно отдать долги, даже самые малые.

Освободитесь от лишнего морального и материального груза. Составьте планы на будущее, помечтайте, задумайтесь о целях.

Что запрещено делать 18 октября

В этот день нельзя свататься или жениться.

Если отправляетесь на важную встречу, нельзя надевать ничего нового из одежды и аксессуаров.

Если отношения в вашей паре испортились, вам нужно купить серебряные кольца и надеть их друг другу на средний палец на левой руке.

Нельзя переезжать на новое место.

Также 18 октября нельзя завидовать.

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