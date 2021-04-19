Праздник 19 апреля: какой сегодня день, что нельзя делать и самые строгие приметы
Православные в этот день чтут память святого Серапиона (коллаж РБК-Украина)
18 апреля православные почитают память святого Серапиона.
Обо всех приметах и запретах этого дня - читайте ниже в нашем материале.
В народных приметах вспоминали два имени: Евстихия и Еремея, которые и использовали в поверьях. Тихий день сулил большой урожай яровых и гороха, ветреный к раннему посеву без урожая.
Сны, приснившиеся именинникам, обещают сбыться обязательно, другим же в течении восьми дней.
Гадания сегодня сбываются не ранее, чем через 6 лет, поэтому иногда этот ритуал надо перенести, к примеру, на завтра.
Главные приметы этого дня
- Днем тихо, безветренно — к раннему сбору зерновых.
- Начало сокодвижения у деревьев — к приходу хорошей погоды.
- Если утро окутано туманом, значит установится сухая погода до самого конца апреля.
- Безветренно – жди обильного урожая яровых и озимых.
- По вороньим гнездам можно определить, будет ли сильное половодье. Если гнезда свиты высоко, то готовься к сильным разливам.
- Если курицы рано сошли с насеста, лето плохое будет. Долго сидят — к хорошей летней погоде.
- Утки низко у воды свили гнезда — к сухому лету, чем дальше от воды — тем хуже погода будет.
- Утки вернулись с зимовки упитанными — к холодной и затяжной весне.
Что нельзя делать в этот день
- стирать, шить, убирать;
- нельзя работать в огороде;
- нельзя ссориться и выяснять отношения;
- нельзя выбрасывать мусор после захода солнца.
Именины 19 апреля отмечают Евтихий, Еремей, Мефодий, Платонида.
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