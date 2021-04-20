Праздник 20 апреля: какой сегодня день, приметы, кто именинник
20 апреля по православному календарю принято почитать память Даниила Переславского, который является основателем Данилова монастыря возле Переяславля.
Обо всех приметах и табу - читайте ниже в нашем материале.
Даниил учился в Никитском монастыре при своем родственнике старце Ионе. Потом тайно ушел в Пафнутьево-Боровский монастырь, где жил десять лет, после чего на два года ушел в Левкиевую пустыню. После перешел в Горицкий монастырь, где в течение 30 лет был монахом, иеромонахом и архимандритом.
Даниил выбрал себе особый подвиг. Он разыскивал скончавшихся в пути и устраивал им христианское погребение. Он подбирал по дорогам тела усопших, приносил их к скудельницам и совершал погребение, а после поминал их за литургией.
Со временем он решил устроить здесь церковь во имя Всех святых, чтобы молиться за безымянных покойников. Попав на прием к великому князю Василию Ивановичу, он получил грамоту на владение тем местом, где планировал ставить церковь.
15 июля 1508 года церковь Всех святых была освящена, где он и провел остаток жизни. Преподобный Даниил умер 7 апреля 1540 года и был погребен возле жертвенника Троицкого собора.
Приметы и традиции этого дня
- Если день морозный - к урожаю хлебов и гречихи.
- Если светит солнце, то и вся весна будет теплой.
- Если ночью звезды сильно сияют, а утром на небе тучи появились, то к обеду может полить дождь.
- Красный восход солнца - к перемене погоды.
- Появление высоких кучевых облаков предвещает солнечную погоду на следующий день.
Главные запреты этого дня
- 20 апреля категорически запрещено ругаться, иначе отпугнете удачу.
- Вечером не стоит выносить мусор, ведь вместе с ним уйдет и благополучие.
- Не рекомендуется также сегодня есть слишком жирную пищу.
Именины 20 апреля отмечает Акулина, Георгий, Даниил, Егор, Юрий.
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