Праздник 20 сентября: что категорически нельзя делать в этот важный день, приметы
24 сентября православные чествуют святую мученицу Феодору Александрийскую.
Что можно и нельзя делать в праздник, важные приметы, запреты и традиции - читайте ниже в нашем материале.
В народе праздник имеет название Федорин день, Федора, Федоры-обдеры и Федора осенняя, и посвящался окончанию работ в поле и на огороде. Наши предки проводили в этот день обряды, гадали о погоде на остаток осени и начало зимы, соблюдали важные правила и не нарушали запреты.
По церковным преданиям преподобная Феодора будучи еще светской дамой однажды не выдержала соблазн, поддалась своднице и совершила прелюбодеяние, будучи замужней. Чтобы искупить грех, она коротко обстригла волосы, надела мужскую одежду и отправилась под именем Феодор в мужской монастырь просить у Бога прощения. Христианская подвижница прославилась совершением чуда, и после смерти ее причислили к лику святых.
Главные приметы этого дня
- Если на Федору сильные восходы озимых, значит в следующем году будет хороший урожай;
- Если в этот день пчелы летают, то зима будет поздняя;
- Золотой цвет в одежде в Федорин день притягивает удачу;
- Любая ложь и хула на Федору быстро раскроется и принесет расплату говорившему.
Что нельзя делать в этот день
В Федорин день большинство запретов касаются именно женщин. Строго запрещалось красить губы и наносить макияж, иначе грозили долгие тяжелые болезни.
Мыть голову тоже было нельзя 24 сентября, а также нельзя стричь ногти и приобретать новую одежду. Это сулило болезни.
На праздник считалось очень плохой приметой, если девушка испачкает подол своей юбки - верили, что после этого муж сильно запьет и в семье будут долгие ссоры.
Учитывая легенды о святой Феодоре и то, что преподобная стала жертвой сплетниц и сводниц, наши предки в этот день избегали говорить дурные слова о других людях и уж тем более наговаривать. В наказание за нарушение этого правила якобы в скором времени весь негатив вернется им же, причем умноженный в разы.
Также в Федорин день старались ничего не поднимать с дороги и не забирать себе, так как "ничейная" вещь могла передать новым хозяевам порчу, посланную лихими людьми и колдунами.
24 сентября женщины традиционно устраивали вечеринки-"капустники", они собирались вместе в доме и готовили блюда из капусты, которая считалась самым главным, полезным и целебным продуктом в этот день, и при этом еще "притягивала" достаток.
День ангела 24 сентября празднуют: Виктор, Герман, Дмитрий, Евдокия, Лев, Николай, Петр, Роман, Сергей.
Напомним, что в Украине появится новый праздник.