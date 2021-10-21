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Праздник 21 октября: что строго запрещено делать в этот день, главные приметы

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Четверг 21 октября 2021 05:50
Праздник 21 октября: что строго запрещено делать в этот день, главные приметы Какой сегодня праздник (freepic.com)
Автор: Styler

21 октября 2021 года в православной церкви традиционно почитают святых Трифона и Пелагею.

Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.

В народе день называли Ознобицы, и говорили: "С Трифона и Пелагеи все холоднее". Также 21 октября отмечают День яблока. Именно сегодня наши предки ждали настоящих похолоданий и были очень осторожными в быту, так как риск происшествий возрастал.

Что можно делать сегодня

Традиционно в этот день занимались ремонтом, пошивом и покупкой зимней одежды, готовясь, таким образом, к наступающей зиме. Крестьяне в этот день, пока вода коркой льда не покрылась, на дно водоемов опускали на хранение плотно закупоренные бочки с засоленными огурцами. Дело в том, что подо льдом температура воды всегда стабильная и не опускается ниже +4°C. Такие условия являются идеальными для хранения солений. Весной бочки доставали из воды и на столах появлялись необыкновенно вкусные соленые огурцы.

Что запрещено делать 21 октября

В этот день нельзя болтать попусту и сплетничать. Также сквернословить, обсуждать кого-то и даже говорить то, что не принесет никому пользы. В противном случае все негативные слова обернуться против того, кто их произнес.

21 октября запрещено бездельничать. Считается, что те, кто будет работать продуктивно, сможет получить благодать от святой Пелагеи.

Также в этот день запрещено рассказывать плохие сны до заката. Считается, что в таком случае они либо сбудутся, либо другим образом принесут неудачи в жизнь того, кто их видел и рассказал. А вот после заката – запрет не действует.

В этот день повышенный риск пищевых отравлений, бытовых травм и дорожных аварий.

Народные приметы на 21 октября

  • Если звезды ярко сияют, погода будет хорошая. Если тускло, жди ненастья.
  • Если до этого дня с березы не опали все листья, снег выпадет поздно.
  • Если луна в кругах, то лето засушливым будет.
  • Облака низко плывут – к морозу.
  • Мышки норки с южной стороны делают – к суровой зиме.
  • Если скотина к вечеру ведет себя беспокойно, жди ненастья.
  • Лес посерел – к морозу.
  • Возле солнца туманный круг появился – к ясной и сухой погоде.
  • Дятел дерево снизу долбит и вверх поднимает – к суровой и снежной зиме.

День ангела 21 октября празднуют: Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Елизавета, Иван, Мария, Надежда, Николай, Павел, Пелагея, Петр, Таисия, Татьяна.

Как мы ранее писали, сколько будем отдыхать в ноябре 2021 года.

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