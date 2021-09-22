Праздник 22 сентября: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить

Что запрещено делать сегодня, какие традиции и приметы важно соблюдать и кого поздравить с днем ангела - читайте ниже в нашем материале.

Сегодня православные христиане чтят память святых, которые были родителями Пресвятой Богородицы Девы Марии.

Кстати, именно с этой даты наступает второе "бабье лето", которое длится вплоть до Покровы Пресвятой Богородицы - 14 октября.

Главные приметы 22 сентября

Наши предки верили, что если в этот день наблюдается много паутины - значит быть продолжительной осени и поздней зиме.

Также считается, что 22 сентября гости принесут в ваш дом счастье и благополучие. Поэтому приглашать гостей сегодня считалось хорошим правилом.

А вот отказывать гостям в день праведных богоотцов Иоакима и Анны (и в день осеннего равноденствия, кстати) не принято. Что бы гость ни попросил - непременно надо дать или выполнить. Такое поведение хозяев приносит в их дом счастье.

Считается, что от поминовения в этот день умершим родственникам становится легче на том свете.

А еще всегда считалось, что если 22 сентября пойти на природу (в лес или в парк), то сил у вас заметно прибавится.

Ну, а тот, кто родился 22 сентября, проживет яркую и счастливую жизнь.

Что нельзя делать 22 сентября

Испокон веков украинцы придерживались нескольких запретов в этот день. Так, считается, что сегодня категорически нельзя:

давать и брать в долг, и решать другие финансовые вопросы;

спать при лунном свете, ибо в этот день он может забрать здоровье и красоту;

завидовать (от этого чувства вообще необходимо избавляться и уметь радоваться успехам других).

Также 22 сентября не стоит затевать переезд.

К слову, сегодня неблагоприятный день не только для переездов, но и даже для длительных поездок. Считается, что смена обстановки в этот день может стать причиной неудач в финансовых и карьерных делах, а также спровоцировать проблемы со здоровьем.

Традиции сегодняшнего дня

Традиционно в 22 сентября наши предки-украинцы обновляли огонь в доме и сжигали старую одежду, чтобы предотвратить появление болезней, сглаза, порчи.

Также в этот день детей выставляли на порог и обливали водой. После такого ритуала они просили прощения и кланялись родителям.

День ангела в этот день отмечают Аким, Анна, Иосиф, Никита, Севериан, Феофан, Феодосий, Харитон.